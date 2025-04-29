Tarragona recupera este martes la normalidad de los servicios después del apagón eléctrico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona recupera los servicios después del apagón general de este lunes. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, si bien hacia las diez de la noche el 80% del centro de la ciudad, un 90% en Ponent y un 60% del barrio de Sant Pere i Sant Pau ya volvían a tener suministro eléctrico, no fue hasta pasadas las dos de la madrugada cuando el restablecimiento fue total -la Móra y algunas urbanizaciones de la zona alta de Llevant fueron las que más tardaron-.

El consistorio también ha confirmado que a primera hora de este martes el abastecimiento de agua ha sido totalmente normalizado, después de que el apagón generara bajadas de presión y falta de suministro en los puntos con grupos de presión.

La recuperación del suministro eléctrico durante la madrugada ha permitido también reprender el servicio de limpieza y atender las zonas que este lunes por la noche no se pudieron cubrir, como Sant Ramon y Santa Isabel. El transporte público de la EMT funciona «con normalidad», así como también los aparcamientos de la zona regulada. La brigada está totalmente operativa y funcionan todos los semáforos, algunos de los cuales registraron averías este lunes por la falta de energía.

Las guarderías y escuelas también han abierto con normalidad, así como las instalaciones deportivas y centros cívicos. Todos y que las oficinas de atención municipal se encuentran abiertas, el consistorio avisa de que se pueden ver afectadas por la caída de un servidor del Ayuntamiento.

A raíz del apagón, el gobierno municipal puso en marcha un operativo para reducir al máximo las afectaciones. Durante la noche se han reforzado las dotaciones de Guardia Urbana, sobre todo en las zonas donde todavía no llegaba la luz. También se activaron todos los voluntarios de protección civil. El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), con el alcalde Rubén Viñuales al frente se reunir con cuerpos de emergencias, seguridad, servicios sociales y la empresa de aguas Ematsa.