Tarraco Viva celebrará una nueva edición dedicada al pueblo romano con 500 actos

El festival romano de Tarragona Tarraco Viva celebrará una nueva edición del 12 al 25 de mayo. Este año, el certamen estará dedicado a la Plebe, el pueblo romano. «Queremos romper con la visión de una plebe ociosa y holgazana, de pan y circo, que es errónea. Era un pueblo trabajador y orgulloso de sus profesiones», explicó Magí Seritjol, director del festival. En este sentido, Tarraco Viva mantendrá su sello divulgativo, pero también presentará novedades. «Tendremos un formato nuevo de ilustraciones, con muchos buenos trabajos. También tendremos podcast en directo. Y vendrán nuevos grupos de representaciones históricas», apuntó Seritjol en el acto de presentación del festival.

También se organizarán diferentes conferencias y habrá alguna dedicada a Cicerón. «La historia de la plebe la escribieron las élites. Y eso es lo que nos ha llegado», expuso el director. «Los últimos estudios históricos nos aproximan más a la realidad. Evidentemente, Roma no era Oslo, pero tampoco era Calcuta. La historia no es ni blanco ni negro. Era una sociedad dura, pero no era apocalíptica como podemos pensar. Durante toda aquella etapa se consiguieron muchas cosas a nivel de calidad de vida», dijo el director.

Descubrir una nueva visión

Esta visión es la que se querrá hacer descubrir a los asistentes en los festivales, un relato con más matices de lo que era la plebe y de lo que supuso. Serijtol también destacó que, al fin y al cabo, la esencia del festival es el contacto con la gente. «El patrimonio no tiene sentido sin la gente», indicó.

Una visión que compartió el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales. «Dedicamos el festival a la gente anónima. Es un año más, pero es un año especial por el 25.º aniversario de la declaración de la Unesco en Tàrraco», expresó el alcalde. Viñuales también puso en valor el escenario del certamen «el más real y más vivo».

Lucha del pueblo

«El nombre de los emperadores que pasaron por la ciudad les conocemos, pero no conocemos tanto la lucha del pueblo», añadió el alcalde. Desde el Ayuntamiento, que aportará 280.000 euros al festival, se confía en recuperar las cifras de asistencia registradas antes de la pandemia. «Será el Tarraco Viva más potente desde la pandemia con casi 500 actos. Será una edición de consolidación», explicó Nacho García, consejero de Patrimonio.

Como es habitual, el festival también organizará actos en los diferentes municipios del territorio. «Es un proyecto coral y estratégico, que aglutina muchas instituciones», expuso Òscar Sánchez, alcalde de Constantí. Otro de los patrocinadores principales es el Port de Tarragona. «Tarraco Viva no es sólo pasarlo bien, también es un gran espacio de reflexión», compartió Rafael López-Monné, director del Departament d'Acció Climàtica i Territori del Port.

En pocas semanas, Tarragona se adentrará en la vida y cultura de la gente de Roma. Tanto los adultos, como los niños, ya que se mantendrá la vertiente educativo y de colaboración con los centros educativos. «Todos los niños de la ciudad han pasado por el festival y hemos aprendido y disfrutado mucho. Y es una forma de enseñarles el valor de estas piedras, que a menudo no valoramos, y que forman parte de la historia», expresó García. «Tenemos mucha ilusión y ganas. Es un año especial. Será un programa muy variado, que también profundizará en temas como la religión y la vida cotidiana de la plebe», dijo Seritjol.

Con todo, el festival llegará este año a su edición número 27. «Festivales dedicados a la historia hay mucho pocos por todas partes», destacó al director del certamen. En estos años, la fidelidad del público ha sido clave. «Es muy importante. Mucha gente repite año tras año», concluyó García.