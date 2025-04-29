Unos ochenta de menores de Gran Canaria atrapados en un hotel de Tarragona

Publicado por EfeRedacció Creado: Actualizado:

El apagón dejó sin quiere de vuelta en Gran Canaria 96 alumnos de un instituto de Telde, niños de 15 a 16 años que han tenido que pernoctar esta noche en los accesos al Metro del Aeropuerto de Barcelona y a 88 a los que les ofrecen plazas de vuelta a la isla hasta el sábado, con el riesgo de quedarse solos, sin sus profesores, desde el miércoles.

Se trata de un grupo de alumnos de cuarto de ESO del instituto José Arencibia Gil que volvían a casa de su viaje de final de curso, según ha relatado a EFE Raquel Almeida, secretaria del centro y una de los ocho docentes que acompañan el grupo en estos momentos.

Todos ellos han pasado la noche en el suelo de la zona 800 del Aeropuerto de Barcelona, de acceso al Metro de la ciudad, porque el vuelo de la aerolínea Vueling que tenía que transportarles de retorno a la isla a las 21:00 horas de ayer el lunes (VX300) fue cancelado.

«Llevábamos desde las 16:00 horas en el aeropuerto porque quisimos ser previsores ante lo que estaba pasando. Después de un primer retraso de una hora, nos avisaron de que el vuelo se cancelaba y nos hicieron recoger las maletas, por lo que cargamos con ellas y los abrigos y pasamos la noche en el suelo», explica Raquel Almeida.

A las 06:45 horas de este martes la compañía aérea ha recogido el grupo en dos autocares y los ha situado en un hotel de Tarragona.

El problema al que se enfrentan ahora es que no podrán volver juntos a Gran Canaria, sino en tres vuelos diferentes, mientras que todavía queda un alumno para situar en alguno, ya que hasta el momento no cuenta con una plaza para volver a la isla.

Almeida ha detallado a EFE que Vueling ha ofrecido a cinco alumnos volver a la isla este martes a las 21:00 horas y a los ocho docentes que los acompañan en este viaje y a dos escolares más, volar mañana miércoles a las 16:55 horas; pero a los 88 restantes no les dan plaza hasta el 3 de mayo, el sábado, a las 06:50 horas.

Eso último, si no cambian los planes, implicaría que estos 88 menores se quedarían sin sus tutores legales y sin los profesores que los cuidan en este viaje de final de curso durante casi cuatro días.

Sus profesores se están organizando para denunciar esta situación y para intentar impedirla, dadas las edades de los chicos y la situación en la que se encuentran.