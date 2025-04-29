Más de 600 alumnos participarán en la primera edición de un cross de barrio en Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 600 alumnos de las escuelas Sant Pere i Sant Pau y Marcel·lí Domingo y el instituto Sant Pere i Sant Pau serán los protagonistas del primer Cross de Barrio el próximo 7 de mayo. Es una nueva carrera escolar que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona a través de Tarragona Esports y del Consell Esportiu del Tarragonès (CET); y que se ha presentado este lunes por la mañana en el Instituto Sant Pere i Sant Pau.

El consejero de Deportes del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, ha destacado que «se trata de una acción más de fomento del deporte entre niños y jóvenes, una de las máximas prioridades de Tarragona Esports, que mantiene el espíritu cooperativista del barrio de Sant Pere i Sant Pau con esta red entre centros escolares. Estamos seguros de que será un éxito y que será la primera de muchas más ediciones».

Por su parte, el presidente del CET, Pere Valls, ha manifestado que «siempre que sale una nueva iniciativa como es esta desde el consejo nos implicamos al máximo» y ha subrayado que esta carrera «tiene una novedad importante: se pone en marcha con el acuerdo de varios centros e instituciones, una iniciativa que cohesiona, integra y fomenta los valores del deporte».

Finalmente, el jefe de estudios de la escuela de Sant Pere i Sant Pau, Ignasi Sánchez, ha explicado que el objetivo de los tres centros es crear esta carrera para fomentar la actividad deportiva y, a la vez, dar visibilidad al barrio de Sant Pere i Sant Pau.

El cross saldrá el 7 de mayo a las 9.30 horas desde el Instituto Sant Pere y Sant Pau y participarán alumnos desde infantil 3 hasta 6.º de primaria. Los alumnos de primero de bachillerato del Instituto Sant Pere i Sant Pau son los encargados de la organización de la carrera y también han sido los diseñadores del cartel del acontecimiento. El objetivo es que esta cita deportiva se consolide en la ciudad.