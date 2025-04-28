Societat
Tarragna recupera, poc a poc, el subministrament elèctric a totes les zones de la ciutat
La ciutat ha desplegat un operatiu especial per minimitzar les afectacions del tall
El govern municipal de Tarragona ha activat un ampli dispositiu per gestionar l'impacte del tall de subministrament elèctric que s'ha produït aquest matí a la ciutat i al seu entorn. L'alcalde, Rubén Viñuales, ha informat que des del primer moment s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), ubicat a la comissaria de la Guàrdia Urbana, des d'on es coordinen totes les actuacions amb Protecció Civil, serveis socials, Ematsa, mobilitat i altres àrees afectades.
Per afrontar la situació, s'han activat en fase de prealerta el PLASEQTA i en fase d'alerta el PROCICAT. L'alcalde Viñuales ha detallat que «de mica en mica anem recuperant zones de la ciutat, tot i que encara no disposem d'informació precisa sobre quan es podrà restablir completament el subministrament elèctric».
El tall de llum ha tingut efectes col·laterals importants, especialment en el subministrament d’aigua, que depèn de bombes elèctriques. «Algunes zones altes, com Sant Salvador, han patit incidències, tot i que ja s'han pogut resoldre», ha explicat Viñuales. Altres àrees com L’Escorpí i La Móra encara presenten problemes. També s'ha coordinat amb el port de Tarragona la reducció del consum d'aigua per preservar recursos.
Entre les incidències més destacades, l’alcalde ha mencionat casos de persones atrapades en ascensors i la necessitat d’assistència a persones grans, gestionades en coordinació amb bombers, serveis socials, SEM i el 112. A més, ha destacat l'esforç dels voluntaris de Protecció Civil i de la Guàrdia Urbana, que han treballat intensament malgrat les dificultats de comunicació per l'aturada de xarxes telefòniques.
Viñuales ha remarcat la importància de mantenir la calma i reduir la mobilitat urbana a estrictament necessària: «Recomanem que només es facin desplaçaments imprescindibles i que es deixin les vies lliures per a emergències». També ha anunciat que, en cas necessari, s’habilitarien espais d’acollida per a les persones que poguessin quedar desateses.
Respecte als serveis municipals, l'alcalde ha assegurat que «l'EMT manté la normalitat en el transport públic i preveiem que demà, si no hi ha canvis importants, també funcioni amb normalitat». Ha insistit, però, en la necessitat de paciència per part de la ciutadania, atesa la incertesa sobre la durada de la incidència.
Sobre l'origen del tall, Viñuales, no ha demanat prudència en els anàlisis i ha demanat a la gent que s'informi a través dels canals oficials. També ha explicat les columnes de fum als polígons petroquímics de la ciutat resultat de l'aturada sobtada de crackers del sector. Ha enviat un missatge de tranquil·litat: ˜És un protocol de seguretat i està sota control».
Finalment, l'alcalde ha volgut agrair «la tasca de tots els treballadors municipals, voluntaris i cossos de seguretat» i ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament per seguir gestionant l’emergència fins al restabliment complet dels serveis.