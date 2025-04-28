Tarraco Viva programa unos 500 actos del 12 al 25 de mayo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El festival recreación histórica Tarraco Viva celebrará este año la edición más ambiciosa coincidiendo con los 25 años de la declaración de Patrimonio Mundial del conjunto arqueológico de la antigua Tárraco. Del 12 al 25 de mayo el certamen programará cerca de 500 actos, que este año girarán en torno a la vida y cultura de la plebe, el pueblo romano.

La mayoría de los actos se harán en Tarragona pero como es habitual también habrá actividades en municipios del entorno que también tienen restos romanos, como Altafulla, Constantí, Cambrils, Salou o Vila-rodona.

Entre las novedades estará la presencia de grupos de recreación historia internacionales dedicados al mundo etrusco y al mundo griego y se potenciará la presencia de divulgadores del mundo digital.