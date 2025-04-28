La Feria de Atracciones de Bonavista abre las puertas hasta el próximo 4 de mayo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Feria de Atracciones de la 31.ª Feria de Abril abrió el pasado viernes sus puertas, que permanecerán abiertas hasta el próximo 4 de mayo. Este año, vuelve a presidir el espacio una gran noria de 33 metros de altura.

El espacio de atracciones se ha instalado de la mano del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) y complementará las tradicionales casetas de temática andaluza de la Feria de Abril, organizada por Mercats de Tarragona, las cuales contarán con oferta gastronómica y abrirán sus puertas el próximo 30 de abril.

De la misma manera que en la edición del año pasado, la Feria de atracciones ofrecerá un precio promocional de 2 euros el martes 29 de abril.