Sociedad
La Feria de Atracciones de Bonavista abre las puertas hasta el próximo 4 de mayo
Una gran noria de 33 metros de altura preside el espacio
La Feria de Atracciones de la 31.ª Feria de Abril abrió el pasado viernes sus puertas, que permanecerán abiertas hasta el próximo 4 de mayo. Este año, vuelve a presidir el espacio una gran noria de 33 metros de altura.
El espacio de atracciones se ha instalado de la mano del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) y complementará las tradicionales casetas de temática andaluza de la Feria de Abril, organizada por Mercats de Tarragona, las cuales contarán con oferta gastronómica y abrirán sus puertas el próximo 30 de abril.
De la misma manera que en la edición del año pasado, la Feria de atracciones ofrecerá un precio promocional de 2 euros el martes 29 de abril.