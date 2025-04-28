Los días 3 y 4 de mayo, el Palacio de Congresos de Tarragona volverá a ser el punto de encuentro imprescindible para los amantes del manga, el anime y los videojuegos con una nueva edición de ExpOtaku Tarragona. Este año, la feria presenta su programa de actividades más completo de los últimos cinco años.

Una sesentena de estands —entre tiendas especializadas, artistas, ilustradores y colaboradores— llenarán el recinto, que se encuentra justo delante de la estación de tren. Además de la oferta comercial, el público podrá disfrutar de una gran variedad de actividades que incluyen torneos de videojuegos, talleres, concursos de cosplay, random dance, ludoteca, juegos de rol, softcombat, wargames, robótica y mucho más.

Les actividades estrella de esta edición serán, sin duda, el Dance Cover y la Pasarela Cosplay, dos acontecimientos que atraerán numerosos participantes y espectadores. Además, durante todo el fin de semana se organizarán concursos de dibujo manga y de Doujinshi, pensados para incentivar la creatividad y la participación activa.

El escenario principal, ubicado dentro del recinto, acogerá actuaciones musicales —con presencia destacada del K-pop-, exhibiciones de artes marciales, competiciones y espectáculos que harán vibrar al público asistente.

ExpOtaku espera recibir visitantes tanto de la provincia de Tarragona como de toda Cataluña y Aragón, muchos de los cuales aprovecharán la ocasión para alojarse en la ciudad durante el fin de semana y disfrutar del ambiente otaku que se vivirá en Tarragona.

Horarios y entradas

Sábado 3 de mayo: de 10 h a 21 h

Domingo 4 de mayo: de 10 h a 20 h

Entrada online de un día: 9 €

Más información y programa completo en: www.expotaku.com