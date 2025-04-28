El Dixieland cierra después de cuatro días intensos de jazz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 30.ª edición del Festival Dixieland puso el punto final a cuatro días intensos de jazz en Tarragona este domingo, después de casi 50 actos repartidos por la ciudad. Namina & The Barbarians ofreció ayer por la noche el concierto de clausura en el Anfiteatro romano.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento, Sandra Ramos, definió el «triunfo», un año más, de este acontecimiento como «la banda sonora de la primavera tarraconense». En este sentido, el edil destacó «el éxito de fusionar diferentes escenarios con diferentes dixies». Sin embargo, quiso agradecer «la participación e implicación tanto de las entidades como de los locales colaboradores en la programación, así como «la fidelidad de los músicos locales».

En la edición de este año, se ha hecho especial énfasis en cómo el nacimiento del jazz en Nueva Orleans fue fruto del choque entre la población africana y los instrumentos de origen europeo. Estos días, Tarragona ha podido disfrutar de La Gangbé Brass Band, una formación legendaria de Benín. Más allá de las actuaciones, también hubo sesiones de DJ, vermúes o una clase de introducción al baile collegiate shag y una muestra de claqué en el Serrallo.