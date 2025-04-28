Societat
El complex industrial de Repsol a Tarragona assegura que l'apagada elèctrica no afecta la seguretat de les persones
L'eliminació controlada de gasos ha generat fum negre
El complex industrial de Repsol a Tarragona ha assegurat, a través d'un comunicat, que les conseqüències per l'apagada elèctrica no té efectes en la seguretat de les persones ni en les instal·lacions.
Afirmen que a les 12:32 hores han patit una pèrdua sobtada del subministrament elèctric de la xarxa general i hi ha hagut la "parada segura i automàtica de totes les seves plantes". La companyia diu que, seguint els protocols de seguretat, les instal·lacions han canalitzat els gasos cap a les torxes per "garantir-ne l’eliminació controlada".
Aquest procés, a causa de la manca de subministrament elèctric i de vapor d’aigua, ha generat fum negre visible a les torxes. "Tot i el seu impacte visual, no comporta cap risc", asseguren des de Repsol. El complex es troba a l'espera de la recuperació de la xarxa elèctrica per a iniciar "de manera segura" la posada en marxa progressiva de les plantes.
Protecció Civil ha activat el sistema de seguretat a indústries químiques de Tarragona per l'apagada elèctrica general. En concret, s'ha activat la prealerta del Plaseqta i s'han fet comprovacions a la indústria petroquímica.
El sistema de seguretat comporta l'activació de les torxes d'emergència i el que es fa és cremar el producte que hi ha a les canonades quan s'atura la producció, com ha passat amb l'apagada elèctrica. Aquest procés ha provocat grans fumerades, que fins i tot han arribat al centre de Tarragona.