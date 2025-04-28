La comisaría de la Guardia Urbana de Tarragona acogerá por primera vez un curso del ISPC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las instalaciones de la Guardia Urbana de Tarragona acogerán un curso de instrucción de atestados impartido por formadores del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) durante los meses de mayo y junio. Esta es la primera vez que la comisaría de la policía tarraconense será la sede de una formación descentralizada de este centro.

El Intendente Manel Vázquez, cuando se puso al frente de la dirección de la Guardia Urbana, transmitió a los representantes del ISPC la necesidad de que las formaciones se descentralizaran para facilitar así el acceso a los cursos a las policías locales. Después de mantener varias conversaciones, la iniciativa propuesta por el jefe de la policía tarraconense será una realidad.

Vázquez destaca que «este es un primer paso muy importante para que los agentes de Tarragona, y al mismo tiempo de la demarcación, puedan seguir formándose con cursos del ISPC sin tener la necesidad de desplazarse hasta Mollet, ya que es un handicap». El Intendente Jefe asegura que «con esta iniciativa fijamos Tarragona como una de las capitales de formación policial y estamos convencidos de que este será el primero de muchos cursos que ofreceremos en un futuro».

Tarragona, junto con Girona, serán las primeras ciudades a acoger estos tipos de formaciones descentralizadas. La primera formación, el «Curso de instrucción de atestados: normativa y procedimiento», estará abierta a 25 agentes del territorio y tendrá una duración de 47 horas.

Después de Barcelona, Tarragona tiene una de las policías locales más importantes de Cataluña y para Vázquez «es imprescindible que se garantice que los agentes se puedan formar en diferentes materias para seguir creciendo como cuerpo policial y para profesionalizarnos todavía más».