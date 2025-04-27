Sucesos
Un robo y dos intentos en una misma noche en varias viviendas de Boscos de Tarragona
Los hechos habrían tenido lugar en torno a las 23 horas y todavía no se ha realizado ninguna detención
Este sábado por la noche, la urbanización de Boscos de Tarragona ha sido víctima de un nuevo episodio de robos.
Según han informado los Mossos d'Esquadra a Diari Més, los ladrones habrían intentado acceder a tres viviendas, pero únicamente habrían conseguido sustraer material de una.
En los otros casos, habrían intentado manipular las cámaras de seguridad situadas en el exterior de los domicilios, hecho que ha alertado a los vecinos de las viviendas, que han avisado en el cuerpo policial en torno a las 23 horas.
Actualmente, todavía no se ha realizado ninguna detención, y los hechos todavía se encuentran bajo investigación.