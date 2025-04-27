Queman cinco contenedores durante la madrugada en Tarragona

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado este domingo en la madrugada en la extinción de un incendio de contenedores en la calle Vint de Tarragona. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 3:15 horas.

Inicialmente se han movilizado tres dotaciones, ya que se preveía que hubiera varios focos, pero finalmente sólo ha intervenido una, ya que al llegar al lugar han constatado que el fuego se concentraba en un único punto.

Les llamas han afectado a cinco contenedores alineados, tres de los cuales han quemado completamente. También se ha visto levemente afectada la persiana de un primer piso próximo, con daños de carácter menor.

Finalmente, los Bomberos han trabajado con una dotación para extinguir el fuego, que se ha apagado sin causar más afectaciones materiales ni personales.