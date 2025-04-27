Un incendio de una lavadora en Bonavista provoca un herido menos grave

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la tarde, los Bomberos de la Generalitat han trabajado en la extinción de un incendio que se ha producido en el terrado de un edificio en la calle Vint de Bonavista, en Tarragona.

El aviso lo han recibido a las 13.23 horas, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cuatro dotaciones. Allí, los Bomberos han podido comprobar que se trataba de una lavadora que quemaba en una habitación.

También se ha movilizado el Sistema de Emergencias Médicas con dos unidades terrestres, que ha atendido a dos personas. Una de ellas ha sido un hombre que presentaba lesiones en las manos y había inhalado humo, y la otra ha resultado ilesa.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Según informan los Bomberos, el edificio no ha sufrido ningún daño más allá de la habitación siniestrada.