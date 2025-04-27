Una caravana volcada en la AP-7 provoca retenciones en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la tarde una caravana ha sufrido una salida de vía en la AP-7 en su paso por Tarragona y como consecuencia ha volcado, bloqueando varios carriles de la carretera.

El accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 242,5 en sentido Barcelona no ha causado ningún herido, pero sí que ha provocado retenciones de un kilómetro. Tampoco ha implicado ningún otro vehículo.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 14 horas. Actualmente, queda un carril cortado en sentido norte y la circulación es intensa. El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de las salidas alternativas a la 34 de la AP-7 hacia la T-11, hasta el enlace 32 de la N-340 con la AP-7 en Torredembarra.