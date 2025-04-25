Diari Més

Comercio

El pleno de Tarragona aprueba definitivamente la ordenanza de terrazas después de rechazar las alegaciones

Esta normativa se aprobó inicialmente el pasado 15 de noviembres después de un proceso marcado por el consenso

Imagen de archivo de una terraza de la plaza del Foro.

Imagen de archivo de una terraza de la plaza del Foro.Gerard Martí

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer de forma definitiva la nueva ordenanza de terrazas y extensiones comerciales. Esta normativa se aprobó inicialmente el pasado 15 de noviembres después de un proceso marcado por el consenso entre todos los grupos municipales.

Durante el periodo de exposición pública, se recibieron tres alegaciones por parte de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Tarragona, una comunidad de propietarios de la calle Mallorca y un particular. El pleno las ha acabado descartando porque el contenido de las mismas ya se había tratado y acordado a las reuniones entre los partidos del consistorio. 

tracking