El pleno de Tarragona aprueba definitivamente la ordenanza de terrazas después de rechazar las alegaciones

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer de forma definitiva la nueva ordenanza de terrazas y extensiones comerciales. Esta normativa se aprobó inicialmente el pasado 15 de noviembres después de un proceso marcado por el consenso entre todos los grupos municipales.

Durante el periodo de exposición pública, se recibieron tres alegaciones por parte de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Tarragona, una comunidad de propietarios de la calle Mallorca y un particular. El pleno las ha acabado descartando porque el contenido de las mismas ya se había tratado y acordado a las reuniones entre los partidos del consistorio.