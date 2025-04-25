El Ayuntamiento de Tarragona vuelve a buscar a un gerente de Promoción Económica

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha reanudado el proceso para encontrar a un gerente de Promoción Económica. El consistorio ya ha publicado las bases de la provisión del puesto de trabajo, después de que quedara desierta la plaza el otoño pasado.

Esta nueva convocatoria presenta novedades importantes como la persona que ocupe este puesto de trabajo también ejercerá la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Empleo , además de la gerencia del Patronato Municipal de Turismo y la de la empresa municipal de desarrollo económico de Tarragona (EMDET, S. A.) que ya preveía el anterior concurso.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, ha puesto de relieve que «con la incorporación del SMO y el servicio de Trabajo y Activación económica, potenciamos la figura del gerente y aprovechamos las sinergias con turismo y la empresa municipal de desarrollo económico para trabajar de manera conjunta».

Con la publicación de las bases, hoy se abre el periodo de presentación de instancias que finalizará transcurridos 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los aspirantes tendrán que tener una titulación superior y acreditar experiencia en funciones directivas de dos años si se trata de sector público o de 5 años de ejercicio profesional, si se trata del sector privado, entre otros requisitos. El proceso selectivo se iniciará con las pruebas de conocimiento de catalán y castellano, y continuará con la fase de valoración de la experiencia mínima y la fase de entrevista y evaluación de las competencias y méritos acreditados.

Sin proyecto

A diferencia del anterior concurso, el Ayuntamiento no pedirá a los aspirantes que presenten un proyecto de gestión. Por otra parte, el plenario de ayer también aprobó la creación de un puesto de trabajo de director general de Territori. Este puesto de trabajo asumirá las funciones de gerencia del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas y la dirección y coordinación del área de Territori.