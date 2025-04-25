El Festival Dixieland llenará de jazz las calles de Tarragona estos días

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Dixieland celebrará este fin de semana una nueva edición y llenará de música jazz las calles de la ciudad estos días. Ayer, el certamen dio el pistoletazo de salida con diferentes bandas que hicieron actuaciones gratuitas en diferentes espacios de Tarragona, como la rambla Nova y la plaza Corsini. El concierto inaugural, en el Teatro Tarragona, fue a cargo de Andrea Motis.

El festival continuará hoy y hasta el domingo. Esta noche, a las 20 h, el público podrá disfrutar del concierto de Gangbé Brass Band, una formación legendaria de Benín que llega por primera vez a Tarragona. Con más de treinta años de trayectoria, esta banda representa la esencia de las brass bands africanas, herederas de las influencias coloniales, pero también profundamente arraigadas en la tradición vudú y el ritmo afrobeato.

Ofrecerán una reinterpretación original y vibrante del jazz de Nueva Orleans, fusionado con los sonidos de su continente y de su último disco, editado en el 2024. En esta edición, habrá un especial énfasis en cómo el nacimiento del jazz en Nueva Orleans fue fruto del choque entre la población africana, reubicada a la fuerza en América en el marco del esclavismo, y los instrumentos de origen europeo.

Leitmotiv histórico

Este leitmotiv sobrevuela el programa a través del omnipresente Nueva Orleans, pero también gracias a la presencia de músicas de otras destinaciones de esclavos, como el Brasil o las islas francocaribeñas, así como de una brass band del país africano Benín, origen de una de las principales rutas esclavistas. La Balkan Paradise Orchestra también actuará en el Teatro Tarragona mañana.

Esta es una agrupación formada por diez instrumentistas de viento y percusión. Nacieron tocando en las calles de Barcelona, en el 2015, fueron descubiertas por el proyecto Cabal Musical del Taller de Músics y con su último disco, Néctar, ya han actuado en escenarios de Suiza, Luxemburgo e, incluso, en el icónico Summer Stage del Central Park de Nova York.

Su música toma como punto de partida las fanfarrias balcánicas, pero enriquecen su estilo con tradiciones y ritmos de todo el mundo. El domingo en la Capsa de Música actuará la Jove TGN Big Band & Sheila Trujilo y Rambla Music Big Band a las 19 horas.