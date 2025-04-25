La entidad que vigila el patrimonio celebra su foro en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Tarragona acogerá este fin de semana por primera vez el foro anual de Hispania Nostra. Esta asociación sin ánimo de lucro trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, que considera como vector de desarrollo social y económico.

Y se ha convertido en una referente por todo el país, publicando Listas Rojas de aquellos elementos patrimoniales mal gestionados y cuidados. «Deseamos que la ciudad de Tarragona sea un ejemplo de una urbe bien gestionada, como cuando la Unesco declaró Tàrraco Patrimonio Mundial», expuso Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, en el acto de inicio del foro.

Patrimonios Vivos, Patrimonios activos es el título del simposio que, como en cada edición, se expondrán una serie de experiencias bien diversas en este ámbito. «Es un honor recibir este foro en este año de celebración en la ciudad. La declaración de la Unesco es un premio, pero también una obligación», expresó el alcalde Rubén Viñuales.

En total estarán en la ciudad aproximadamente unas 150 personas, entre inscritos y ponentes, que centrarán su espacio de debate en el Teatret del Serrallo, pero que también se moverán por el territorio para conocer de primera mano todos los patrimonios que nos rodean y visitarán entre otros, el patrimonio de Tàrraco, Escaladei y el Monasterio de Poblet.

En base a este planteamiento, el objetivo del Foro es hacer una aproximación a la globalidad de estos patrimonios a partir de estas vinculaciones, mediante una serie de estudios de caso procedentes de varios puntos de la geografía del resto del estado. De entre las ponencias más destacadas, se hablará del Patrimonio Mundial de Cataluña; del concepto de salvaguardia del patrimonio inmaterial y natural con ejemplos concretos.

La conferencia marco del foro fue a cargo de Carmen Cabrera Lucio-Villegas, subdirectora adjunta en la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Amplitud territorial

«En las grandes ciudades históricas, donde la gestión del patrimonio es compleja porque los elementos se sobreponen, hacen falta políticas que tengan amplitud territorial», expuso Cabrera. La subdirectora también explicó que el Ministerio de Cultura trabaja pensando en el Mondiacult 2025, que se celebrará en Barcelona, y será la convención de la Unesco donde se presentará el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura. «Marcará las bases para el futuro», dijo.