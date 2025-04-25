El aparcamiento Torroja de Tarragona pasará a costar 1 euro al día a partir del 1 de mayo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El aparcamiento municipal Torroja rebajará las tarifas a partir del 1 de mayo. Los vehículos con condición de residente podrán estacionar por sólo 1 euro durante un máximo de veinticuatro horas naturales, según la ordenanza fiscal de la zona regulada. En el caso de los no residentes, el precio será de 1 euro cada doce horas. En los dos casos, el coste será lo mismo aunque se aparque durante menos tiempo.

Esta medida sustituirá la tarifa diaria actual de 5,95 € y ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transports de Tarragona.

Según la consejera de Movilidad y presidenta de la EMT, Sonia Orts, la rebaja responde a la voluntad de mejorar el acceso al aparcamiento, tanto para los vecinos y vecinas de la Part Alta como para las personas que visitan la zona. También ha subrayado que se ha hecho compatible con las condiciones de los fondos Next Generation, que permitieron ampliar el equipamiento. Se mantendrán las condiciones de los abonos vigentes: los usuarios seguirán teniendo plaza asegurada, a pesar de que no asignada de forma fija dentro del recinto.