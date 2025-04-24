La ONCE reclama que los perros lazarillos puedan acceder a los locales de restauración en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

En Tarragona hay una quincena de perros guía de la ONCE que acompañan día a día a las personas ciegas de la ciudad, aportándoles plena autonomía y seguridad en los desplazamientos, puesto que se convierten en sus ojos. En Cataluña hay 149 perros guía, mientras que en el ámbito nacional son 904.

Con motivo del Día Internacional del Perro guía (30 de abril) reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los diferentes establecimientos de restauración (bares, cafeterías, restaurantes, pastelerías, etc.) junto a las personas ciegas a las que acompañan y en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema «Perros Guía, sí».

Las leyes de cada comunidad autónoma reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como son los establecimientos de restauración, un aspecto a menudo desconocido por la sociedad y que, a veces, genera problemas a la persona ciega a la hora de disfrutar de plena autonomía en su vida diaria.

A nivel nacional está previsto la aprobación de un nuevo Real Decreto que complementará la legislación autonómica en torno a este tipo de animales y sustituirá la normativa que hay ahora mismo en vigor (Real Decreto de 1983). La actual Ley de Bienestar Animal incluye la posibilidad que el establecimiento prohíba la entrada de mascotas de manera exprés. Sin embargo, el nuevo texto reforzará que los perros guías puedan acompañar a las personas ciegas, aunque haya una prohibición exprés de entrada de animales.

Además, la Fundación ONCE del Perro guía recuerda que este acceso no puede comportar ningún gasto adicional, y pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y disfrutar, en igualdad, de una cafetería o restaurante junto a su perro.