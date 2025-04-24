Diari Més

Sant Jordi

Las mejores imágenes de la diada de Sant Jordi en Tarragona

Ayer la Rambla Nova se volvió a llenar de paradas y paseantes que pudieron disfrutar de un Sant Jordi soleado

Diada de Sant Jordi en Tarragona.

Diada de Sant Jordi en Tarragona.Gerard Marti Roig

Diada de Sant Jordi en Tarragona.

Diada de Sant Jordi en Tarragona.Gerard Marti Roig

