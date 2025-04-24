Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La campaña de vigilancia y de concienciación de los peligros que suponen las distracciones al volante que ha desplegado la Guardia Urbana entre el 7 y el 13 de abril en Tarragona se ha cerrado con un total de 54 denuncias.

Con esta nueva acción, que se ha realizado en colaboración con el Servei Català de Trànsit (SCT), se han interpuesto 16 denuncias por no hacer caso de las indicaciones del semáforo, 5 por circular con un vehículo utilizando pantallas visuales incompatibles con la atención permanente en la conducción, 19 por utilizar aparatos de telefonía móvil o cualquier otro sistema de comunicación que requiera la intervención manual del conductor y 14 por utilizar dispositivos de telefonía móvil, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario, mientras se conduce, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil en condiciones diferentes de las anteriores, conducir utilizando manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como llevar en los vehículos mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

La Guardia Urbana ha detectado estas infracciones después de hacer controles en diferentes puntos de la ciudad. En este dispositivo han participado agentes de paisano, que eran quien alertaban a las unidades de Tráfico y Transportes de las infracciones de los conductores que observaban. Los agentes uniformados se encargaban de notificar a las personas infractoras las sanciones que se les imponía por no haber cumplido con algún artículo de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación.

Desde la policía tarraconense consideran que las distracciones en la conducción y el hecho de no respetar los semáforos -ni la prioridad de los peatones- constituyen una de las principales causas de accidentalidad y por eso hay que poner freno. Apartar la atención unos instantes de la conducción pone en riesgo a los conductores pero también a terceras personas.

Por otra parte, recuerdan que no está permitido el uso de auriculares o dispositivos de telefonía móvil mientras se conducen bicicletas o cualquier otro vehículo de movilidad personal (VMP). Es importante tenerlo presente porque también son usuarios de la vía pública y comparten espacio con otros vehículos como coches, autobuses o camiones, y hay que estar atento a la conducción.