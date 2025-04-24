Expertos de la URV avisan del «desconocimiento» del patrimonio natural al litoral tarraconense ante el cambio climático

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El «desconocimiento» del patrimonio natural del litoral tarraconense ante el cambio climático ha sido una de las preocupaciones que se han puesto encima la tabla de la primera edición del taller Propuestas de sostenibilidad para un litoral al límite, organizado por la Universitat Rovira i Virgili. Una decena de investigadores han presentado las investigaciones más recientes sobre el futuro de la costa y propuestas de mejora ante técnicos, agentes de la economía azul y entidades.

Jaume Folch, profesor titular del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV, ha alertado que habrá que «asumir la pérdida» de playas en la demarcación a raíz del cambio climático y ha insistido en la necesidad de continuar estudiando los ecosistemas para entender su pérdida.

El deterioro del litoral ha sido el denominador común de las presentaciones que se han hecho este jueves durante la jornada Propuestas de sostenibilidad para un litoral al límite, organizada por el grupo de investigación TecnATox de la URV y la Sociedad Catalana de Biología. En este contexto, el profesor titular del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV Jaume Folch ha puesto énfasis en la necesidad de estudiar los ecosistemas que todavía restan y ha puesto de ejemplo la posidonia, presente en la costa tarraconense. «La estamos perdiendo antes de saber cuánta teníamos», ha alertado. Teniendo en cuenta este escenario, Folch ha indicado que se están acumulando datos sobre esta cuestión para entender el motivo por el cual está desapareciendo, un trabajo que se está haciendo a través de sistemas que utilizan inteligencia artificial para combinar datos climáticos, biológicas y fisicoquímicas. Todo ello, para comprender cómo evoluciona el problema. «Queremos que sea un instrumento al servicio de la ciudadanía y de los gestores a la hora de tomar decisiones», ha añadido.

De este modo, el cambio climático y los efectos que tiene en los ecosistemas marinos han centrado investigaciones como la de la investigadora postdoctoral Anna Boqué, que ha analizado como la emergencia climática impacta en diferentes ámbitos económicos. Así, han trabajado en la creación de indicadores que permiten saber las tendencias que provocan ciertos elementos climatológicos. «La misma variable climática puede afectar negativamente a una actividad y positivamente a otra. La gracia es comprender bien con los agentes territoriales qué es el que se necesita y tener la información de estos potenciales climáticos para poder tener una estrategia del destino turístico», ha ejemplificado Boqué.

Con todo, Folch ha alertado que habrá que asumir «pérdidas» en las playas tarraconenses en un futuro a causa del cambio climático. Según el profesor, se trata de una situación similar a la que se vive en la comarca del Maresme, donde también hay infraestructuras ferroviarias que interceden en la recuperación de playas. En el caso concreto de la playa de Miracle de Tarragona, ha señalado que la retirada de la plataforma conocida popularmente como «mamotreto» hará que el proceso de retroceso de la playa sea más lento, si bien «no solucionará el problema a la larga». A la vez, insiste que el problema es «complejo» y que requiere tecnología, diálogo y un foro entre todos los agentes implicados.

De hecho, en esta ocasión el Museo del Port de Tarragona ha reunido unas cincuenta personas de ámbitos de la investigación, la economía azul o entidades, mientras que los gestores o los agentes políticos no han participado en esta primera edición de la jornada.