El bisnieto de Francisco Franco, quien quiere ser rey de Francia, visita Tarragona

Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Francisco Franco, ha estado disfrutando estos días de la Semana Santa en Tarragona, acompañado por su esposa, Margarita Vargas, y varios amigos. Durante su estancia en la ciudad, la pareja se mostró muy cariñosa, paseando por las calles tarraconenses y disfrutando del ambiente religioso.

Conocido por su deseo de ser reconocido como Luis XX, el futuro rey de Francia, Luis Alfonso se presenta, a través de sus redes sociales, como el legítimo heredero del trono de París, un título que defiende como parte de la rama legitimista de los Borbones. A pesar de la abolición de la monarquía francesa en 1848, Luis Alfonso mantiene viva su pretensión de ser considerado monarca de Francia.

Luis Alfonso de Borbón es presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, institución que "promueve el legado de su bisabuelo". Luis Alfonso fue uno de los encargados de trasladar los restos de su bisabuelo fuera del Valle de los Caídos y defiende la vigencia de la Fundación, afirmando que "sigue siendo relevante para recordar los logros de Franco", tales como "los hospitales, las carreteras, la Seguridad Social, la paga de Navidad" que, según él, "siguen beneficiando a la sociedad española".

En su discurso sobre la monarquía, Luis Alfonso sostiene que es una "institución unificadora" y defiende "la unidad de España", descartando la idea de un estado federal. Según él, un modelo federal "no sería beneficioso ni sería aceptado por la Unión Europea, que no permitiría que el país se fragmentara en pequeñas regiones".