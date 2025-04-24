Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

CCOO afirma que las cifras de personas que han perdido la vida en un accidente de trabajo el 2024 son «preocupantes». Según los datos del indicador que facilita la Generalitat, las personas muertas por accidente son de 108 (82 durante la jornada y 26 in itinere). Esta es una de los datos recogidos en el «Balance de salud laboral 2024» presentado este jueves por el sindicato. Aun así, el número de accidentes mortales se ha reducido un 14,56% respecto al 2023, con 15 personas muertas menos.

Entre las cifras del informe también destacan que los accidentes laborales se han cifrado en 206.980, lo que supone una ligera reducción del 0,60% respecto al 2023. El sindicato pide la internalización de la prevención y una actualización del marco normativo.

El informe aborda los datos de siniestralidad de 2024 y su evolución respecto el año anterior a partir del análisis de indicadores recogidos sobre accidentes de trabajo por parte del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Entre los datos, la responsable de Salud Laboral de CCOO de Cataluña, Mònica Pérez, ha señalado que el número total de accidentes de trabajo no ha variado «demasiado» el 2024 en Cataluña. Concretamente, 206.980 personas trabajadoras han sufrido alguna lesión frente a las 208.222 de 2023. Según Pérez, se trata de una reducción «pequeña», del 0,60%. «Esta reducción se concentra más en los accidentes que no generaron una baja médica que son los más fáciles de esconder», ha denunciado. En concreto, se han registrado 880 accidentes declarados menos (-0,95%).

Según compilación el informe, en términos absolutos, el conjunto de accidentes con baja en jornada se mantiene «muy estable» con un mínimo descenso (-0,82%). Por gravedad, los que más se reducen son los mortales (-10,81%), con 8 muertes menos registrados respecto el 2023. En cambio, se han producido 9 más de graves (+1,60%). En términos de incidencia, hay una reducción «más visible» tanto en el total (-3,16%) como por gravedad. La incidencia de la mortalidad dentro de la jornada cae «significativamente» (-12,92%), mientras que la de los graves se mantiene sin demasiados cambios (-0,80%).

Por Pérez, la reforma laboral, las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral y las actuaciones de la inspección de trabajo relacionadas con el Plan de choque contra el fraude en la contratación y el control de las condiciones de trabajo, registro horario y horas extraordinarias, han ayudado a continuar con el descenso iniciado el 2023.

Desde CCOO también señalan que la reducción de la incidencia de estos accidentes durante el 2024 ha bajado un 7,38% en la contratación temporal y un 1,76% en la indefinida, situándose en 3.278,61 y 3.085,84, respectivamente, tal como pasó al 2023, cuando la reducción se concentró especialmente en las personas con contratos temporales, con un descenso de la 22,72% fachada -3,42% de las personas indefinidas.

Por lo que, el índice de incidencia del total de accidentes en jornada durante el 2024 continúa siendo «más elevado» en la contratación temporal (3.278,61) que en la indefinida (3.085,84), pero la distancia entre ambos colectivos «se está acortando», ha indicado Pérez. En el caso de los accidentes graves, la incidencia en las personas con contrato temporal (13,6) se sitúa por debajo de la de las personas indefinidas (15,1).

Por sectores

La incidencia del total de accidentes en jornada ha disminuido en todos los sectores excepto en la construcción y la agricultura. En el campo de la agricultura muestra el «peor» comportamiento respecto el 2023, con un aumento de la incidencia total (+2,92%) y en los graves (+21,42%).

De hecho, desde el sindicato indican que los dos sectores comparten los factores que provocan que tengan «más probabilidad» de sufrir accidentes de trabajo. Se trata de la temporalidad, la subcontratación, la amplia presencia de personas autónomas y personas migrantes y la provisionalidad de los centros de trabajo. Además, destacan que la construcción continúa teniendo el índice de incidencia más elevado en el conjunto de estos accidentes y en los graves, y la agricultura presenta la incidencia más elevada en los mortales.

108 personas muertas

En paralelo, remarcan el descenso del número de accidentes de trabajo mortales, un 14,56% menos en comparación con el 2023. Se trata de 15 personas muertas menos (8 durante la jornada de trabajo y 7 en los desplazamientos in itinere). Aun así, consideran que es «inaceptable» que 88 personas trabajadoras hayan perdido la vida por un accidente de trabajo (66 dentro de su jornada y 22 in itinere).

Por otro lado, según los indicadores del Gobierno, indican que el número de muertes por accidente de trabajo asciende a 108 (82 durante la jornada y 26 in itinere). «Son cifras preocupantes los 108 trabajadores que perdieron la vida el 2024 por accidente de trabajo», ha dicho Pérez. También sostiene que son inaceptables las cifras de 2025: «Datos de febrero, la incidencia de los mortales estaría creciendo un 6,23%, son cifras que no podemos aceptar».

20 accidentes laborales mortales en Tarragona

La demarcación de Tarragona ha registrado 10.453 accidentes de trabajo sin baja y 9.677 con baja en 2024. De estos, 20 fueron mortales, 15 durante la jornada laboral y 5 in itinere. Los mortales in itinero se mantuvieron mientras que los mortales fueron 5 más respecto al 2023. En términos absolutos, los accidentes mortales han aumentado un 22,2% dentro de la jornada laboral, mientras que los accidentes de trabajo han disminuido en un 3,64%. «Tarragona es el territorio con el incremento más importante, seguido de Girona, estamos elevando los accidentes y nos preocupa muchísimo», ha afirmado la secretaria general de la Unión Intercomarcal de Tarragona, Mercè Puig.

La sindicalista atribuye estos datos al hecho que el empresariado «no está haciendo el trabajo en prevención». «No se toman de verdad la prevención de los trabajadores, lo ven como una cosa que no es importante», ha añadido. Puig opina que se trata de los mismos motivos en todo el país. «Las delegadas en prevención se encuentran con problemas en la hora de solicitar documentos porque las empresas no quieren trabajar estas cosas», ha asegurado. Así mismo, ha señalado la dificultad en la movilidad por la carencia de transporte público a los polígonos industriales.

Reclamaciones

CCOO reclama que se actualice el marco normativo para adaptarlo a las nuevas realidades laborales. Entre las principales demandas hay la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, así como mesuras para un control eficaz del registro horario y la desconexión digital. A la vegada, exigen que se adecue la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, a la Directiva europea 89/391/CEE sobre seguridad y salud en el trabajo priorizando la internalización e integración de la prevención en las empresas.

La secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, considera que el modelo actual de externalización de los servicios de prevención que es «puramente documentalista y que responde a intereses de negocios de muy pocas empresas». «Es un modelo completamente fallido, que denunciamos desde hace años y, ante esto, las administraciones no han tomado las medidas necesarias, al contrario, estas han estado de fiscalización y nos han trasladado la culpa de no poder ir a trabajar, pensamos que este no es el camino», ha manifestado.

López también ha lamentado el discurso de la patronal sobre el absentismo y ha indicado que los permisos retributivos no se pueden considerar absentismo. «Es un debate espurio que pretende sacar el foco del problema principal de los trabajadores que es la inoperancia del actual sistema de prevención de riesgos laborales y el incumplimiento sistemático por parte de las empresas en muchas de las obligaciones en materia de salud laboral», ha denunciado. Finalmente, también ha pedido que se legisle de manera concreta sobre los riesgos psicosociales para adecuar la organización del trabajo o que se actualice el cuadro de enfermedades profesionales, entre otras reclamaciones.