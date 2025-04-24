El Ayuntamiento de Tarragona abre el proceso para cubrir la gerencia de Promoción Económica

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proceso para cubrir la gerencia de promoción económica vuelve a estar en marcha. El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado las bases de la provisión del puesto de trabajo de gerente de Promoción Económica, después de que quedara desierta la plaza el otoño pasado.

Esta nueva convocatoria presenta novedades importantes como que la persona que ocupe este puesto de trabajo también ejercerá la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Ocupación, además de la gerencia del Patronato Municipal de Turismo y la de la empresa municipal de desarrollo económico de Tarragona (EMDET, SA) que ya preveía el anterior concurso.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adán, ha puesto de relieve que «con la incorporación de la SMO y el servicio de Trabajo y Activación económica, potenciamos la figura del gerente y aprovechamos las sinergias con turismo y la empresa municipal de desarrollo económico para trabajar de manera conjunta».

Con la publicación de las bases, mañana se abre el periodo de presentación de instancias que finalizará transcurridos 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Los aspirantes tendrán que tener una titulación superior y de acreditar experiencia en funciones directivas de dos años si se trata de sector público o de 5 años de ejercicio profesional, si se trata del sector privado, entre otros requisitos. El proceso selectivo se iniciará con las pruebas de conocimiento de catalán y castellano, y continuará con la fase de valoración de la experiencia mínima y la fase de entrevista y evaluación de las competencias y méritos acreditados.

Plaza de director general de Territorio

Por otro lado, el plenario de hoy también ha aprobado la creación de un puesto de trabajo de director/a general de Territorio. Este puesto de trabajo asumirá las funciones de gerencia del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas y la dirección y coordinación del área de Territorio. Este nuevo puesto de trabajo, que se considera de alto cargo, forma parte de la nueva estructura gerencial anunciada e impulsada por el Gobierno Municipal