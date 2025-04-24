Atropellan a una chica cerca del Instituto Antoni de Martí i Franquès en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una chica joven ha sido atropellada a primera hora de la mañana en Tarragona. Según explica Bombers de la Generalitat, el aviso lo han recibido a las 07.52 horas por un atropello en la calle Enric d'Ossó, cerca del Instituto Antoni de Martí i Franquès.

Según explica el cuerpo de emergencias, un vehículo habría impactado contra la chica y le habría producido heridas en la cabeza. La joven ha sido trasladada por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Joan XXIII. Los Bombers han desplazado varias unidades hasta el lugar del accidente para prestar ayudar al SEM.

Hasta el lugar del accidente también se han desplazado varias patrullas de la Guardia Urbana de Tarragona, que se han hecho cargo del accidente. La policía local está investigando los hechos.