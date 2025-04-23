El Sant Jordi tarraconense luce en la Rambla Nova con más de un centenar de paradas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Sol, buena temperatura, libros, rosas y 132 paradas protagonizan el Sant Jordi de este 2025 en la Rambla Nova, el epicentro de la diada en Tarragona. Desde primera hora de la mañana miles de tarraconenses han salido a la calle para disfrutar de una jornada señalada. Libreros y floristas esperan mejores ventas que el año pasado gracias al buen tiempo.

Autores locales, como la vallense Margarida Aritzeta, viven la diada con una intensidad especial: «Cuando tienes libro nuevo vas un poco más de cabeza, pero me considero querido. La ilusión que ponen para una dedicatoria se tiene que volver», comenta mientras firma ejemplares de su última novela, L'hort de les ànimes. Por la tarde, la diada castellera de las cuatro collas de la ciudad culminará el día.