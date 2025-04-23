Sacar los trenes de mercancías de Tarragona tensiona Vila-seca, que ve «inaceptable» acogerlos

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El futuro trazado ferroviario de las mercancías, que se marcharán del frontal marítimo de Tarragona, ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Vila-seca. Tal como adelantó ayer Diari Més, el Ministerio de Transportes ha licitado el estudio informativo para eliminar el paso de trenes de mercancías por los barrios marítimos de la ciudad.

Esto provocará cambios en el recorrido de los convoyes, que podrían desviarse hacia el interior desde las instalaciones portuarias y circular junto a Vila-seca. El consejero de Territorio del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García, celebra la licitación de un estudio que «permitirá configurar un trazado de las mercancías que responda no sólo a las necesidades de la ciudad, si no de todo el territorio».

Por su parte, el alcalde de Vila-seca ve «inaceptable» que se pueda trasladar el problema del paso de mercancías a los habitantes y residentes de su municipio. Días después de que se rompiera el consenso metropolitano por la ubicación de la estación intermodal, el Ministerio de Transportes ha licitado el estudio que permitirá estudiar las vías para eliminar el paso de las mercancías por zonas como El Serrallo o Torres Jordi.

Se trata del primer e imprescindible movimiento para llevar las mercancías al interior, que dependerá, eso sí, de la viabilidad económica del proyecto. Pero si las mercancías que salen del Port no pasan por el frontal de Tarragona, significa que se tendrán que desviar y muy probablemente lo tendrán que hacer hacia Vila-seca, tal como planteó Saül Garreta durante su presidencia a la Autoridad Portuaria.

«Es una muy buena noticia para el Camp de Tarragona, dado que este estudio informativo tiene que poder garantizar una solución para el transporte ferroviario de mercancías procedentes del Port y que no generen impactos negativos sobre las personas y sus poblaciones», manifiesta el alcalde de Vila-seca, Pere Segura. Ahora bien, que el paso de mercancías apunte hacia su municipio lo considera «inaceptable».

«Manifiesto mi total sensibilidad y empatía hacia los vecinos y vecinas de la ciudad de Tarragona, que durante muchos años han estado sufriendo las consecuencias de un paso constante de trenes cargados de mercancías», expresa, pero añade: «Considero igualmente inaceptable que se pudiera trasladar este problema a los habitantes y residentes de municipios como la Canonja o Vila-seca. No podremos permitir que una solución parcial acabe generando un nuevo foco de molestias y afectaciones a comunidades vecinas».

¿Una vía sobre el Francolí?

El alcalde de Vila-seca pone sobre la mesa una solución alternativa al paso de las mercancías por su municipio. Segura hace referencia al dibujo del nuevo Plan de Ordenación Urbanística de Tarragona y plantea una salida ferroviaria de las mercancías de la ciudad mediante un futuro viaducto por el cauce del Francolí. «Pero eso está reservado para trenes de pasajeros y la futura urbanización en el entorno de la estación de la Horta Gran», responde el consejero Nacho García.

Desde Tarragona tienen claro que «encontraremos una solución conjunta que no afectará a los núcleos de población de ningún municipio del Camp de Tarragona». «Este estudio, además, llega en un momento decisivo para Tarragona, como es el de la elaboración del nuevo POUM que tiene que regir el urbanismo de la ciudad las próximas décadas», subraya García, quien reconoce sobre el nuevo POUM que «pese a que más lento de lo que nos gustaría, se van dando los pasos necesarios».

El Port, satisfecho

Por su parte, el presidente del Port, Santi Castellà, defiende que «no sólo es una buena noticia para la comunidad portuaria, para la ciudad de Tarragona y para el conjunto del territorio, sino que es el resultado del trabajo hecho hasta ahora».

Castellà subraya que las nuevas conexiones del Port con el corredor del Mediterráneo, en sentido norte, sur y en el interior, «son esenciales para afianzar nuestro papel como actor logístico estratégico con un gran impacto tanto en el conjunto del Estado como a escala europea». Además, celebra el «paso firme» para alcanzar una solución definitiva para la salida de mercancías por el sur y eliminar la contaminación acústica del frontal marítimo tarraconense.