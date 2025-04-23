Quejas vecinales por el incivismo, el vandalismo y los desperfectos en torno al Limboo

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La inauguración de la nueva temporada en el Limboo Beach Club ha venido acompañada de nuevas quejas vecinales. Varios residentes que viven en torno al parque del Miracle han denunciado a través de un comunicado que, como ya sucedió el verano pasado, «la actividad irregular del concesionario han ocasionado numerosas molestias para los vecinos». Principalmente, critican los «comportamientos incívicos» que se producen durante la celebración de las fiestas: botellones, gritos y gente orinando y defecando en zonas públicas.

También denuncian «accidentes de seguridad vial» en la calle Robert Aguiló, donde hubo personas conduciendo «de forma temeraria», así como actos de vandalismo o desperfectos en el entorno. «El parque y la punta del Miracle y el parque de Mas Rosselló estaban llenos de vasos de plástico, botellas de vidrio y restos de basura», apuntan.

Además, alertan de que «tanto clientes como trabajadores rompieron las barreras colocadas por la Guardia Urbana que prohibían el acceso a las zonas de demolición de la plataforma del Miracle». Los vecinos instan al Ayuntamiento de Tarragona a «actuar de forma urgente» para «preservar el bienestar de los vecinos y la integridad del entorno».