ERC impulsa una moción para reforzar el uso del catalán en Tarragona

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona ha presentado una moción con el objetivo de revertir el retroceso en el uso social del catalán a la ciudad, especialmente en el ámbito comercial y dentro de la administración local. La iniciativa de los republicanos llega después de los resultados de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP 2023), que confirma una bajada sostenida en el uso habitual del catalán en Cataluña: del 46% el año 2003, al 36,1% en 2018 y hasta el 32,6% actualmente.

La portavoz del grupo municipal, Maria Roig, ha explicado que «los datos son claros, el catalán está en retroceso. No hace falta ni siquiera que nos lo diga un estudio, porque desgraciadamente lo podemos comprobar en cada patio de escuela, en la calle y en la cotidianidad de nuestro día a día. Hay que trabajar por la lengua porque es el eje vertebrador de cualquier nación».

La moción de los republicanos pone el acento en dos ámbitos donde el Ayuntamiento de Tarragona puede incidir de manera directa: el comercio local y los trabajadores públicos. Entre las medidas propuestas está la organización de sesiones de concienciación y formación gratuita para el personal municipal, así como la implementación de campañas internas para fomentar el uso continuado del catalán en la comunicación con la ciudadanía. También se propone la realización de diagnósticos regulares para identificar áreas de mejora y recoger el feedback de los ciudadanos sobre la calidad de la atención en catalán.

En el ámbito comercial, la moción plantea la continuidad y ampliación del plan de acciones estratégicas impulsado en junio del 2024 por el Ayuntamiento y la Generalitat. Este plan incluye formación práctica en los establecimientos con personal con poco conocimiento del catalán, así como líneas de subvenciones para actualizar la cartelería en catalán. «Acompañando la campaña de animar a los comerciantes a utilizar el catalán, proponemos una línea de subvenciones para modificar la cartelería que ahora mismo no es en catalán. Hace falta revertir este retroceso y llevar el catalán a la calle, también a través de campañas gráficas y atractivas en los comercios», ha destacado Roig.

Desde de ERC se insiste en la necesidad de que el consistorio tarraconense sea modelo y ejemplo de una lengua viva y útil, especialmente en la atención a los recién llegados y en la gestión diaria con la ciudadanía. El catalán tiene que ser la herramienta de cohesión e identidad más firme de Tarragona, y para que eso sea, hay que seguir trabajando cada día para hacerlo realidad. La administración pública tiene que ser el primer ejemplo», ha concluido la portavoz republicana.

Con esta moción ERC Tarragona quiere seguir dando pasos adelante para reforzar el uso del catalán en la ciudad. Después de la buena acogida de la Oficina de Promoción del Catalán, los republicanos siguen situando la defensa y promoción del catalán como una prioridad de ciudad, implicando tanto el sector público como el privado, en la recuperación y normalización del uso social de la legua catalana.