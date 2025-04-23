La Audiencia Nacional estudia la entrega de un líder criminal ecuatoriano detenido en Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional celebra este miércoles una vista para decidir si extradita a uno de los líderes de la organización criminal Els Tiguerones de Ecuador, al que se le atribuyen numerosas extorsiones e, incluso, algún atentado en coche-bomba.

El pasado 23 de octubre la Guardia Civil, en colaboración con la Policía de Ecuador, detuvo en Segur de Calafell a William Joffre Alcívar Bautista, conocido como «Comandante Willy», y a su hermano Álex Iván, «Ronco», considerados los cabecillas de los Tiguerones.

Según informaron en su momento fuentes próximas a la investigación, los dos contaban con órdenes internacionales de detención y los agentes descubrieron que el primero llevaba años viviendo en Cataluña con documentación falsa, desde donde seguía coordinando actividades ilícitas de su organización en Ecuador.

Entre los actos cometidos por esta banda destaca el asalto al canal de televisión ecuatoriano TC Televisión de Guayaquil mientras emitían un informativo en directo en enero de este año.

Más de una decena de miembros de esta organización, encapuchados y provistos de armas de fuego, granadas y explosivos, asaltaron las instalaciones del canal atemorizando a trabajadores y a los teleespectadores, en una acción que buscaba coaccionar al Governo ecuatoriano para que cesara la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas.

A los Tiguerones también se le atribuye el asesinato de César Suárez, el fiscal ecuatoriano encargado de la investigación del asalto a la cadena televisiva y que murió por varios tiros días después del inicio de la investigación por delitos de terrorismo a la organización criminal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la extradición del reclamado en un escrito en el que recoge algunos hechos delictivos que se imputan a los Tiguerones, como la extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que entregar 20.000 dólares para no atentar contra la vida de sus familiares.

Las llamadas se realizaron por la aplicación WhatsApp desde prefijos internacionales.

Otra víctima de esta organización recibió varios mensajes por esta misma aplicación en los que le requirieron realizar pagos a cambio de no atentar contra su integridad y le exigieron 50.000 dólares.