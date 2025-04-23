Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de rehabilitación del Parque del Fòrum ya han empezado. Los trabajos, que se prevé que se alarguen durante 8 meses, transformarán el recinto patrimonial en un gran parque urbano y un museo al aire libre. Concretamente, ayer se iniciaron las excavaciones arqueológicas previas.

Una vez finalizadas, se restaurarán todos los elementos arquitectónicos y arqueológicos, y se creará un nuevo acceso por la calle Cardenal Cervantes. Además, se eliminará el puente que conecta las dos islas por encima de la calle Soler, ya que no permite el paso de personas con movilidad reducida.

También, se crearán refugios climáticos con árboles en torno al recinto y una zona de juegos infantiles en la esquina entre la calle Cervantes y la calle Soler, que será sólo para peatones en el tramo desde Gasòmetre a Cervantes. La intervención supondrá una inversión total de 3,5 MEUR, tres de los cuales provienen de los fondos Next Generation.