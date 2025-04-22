Licitan el estudio para sacar los trenes de mercancías del frente marítimo de Tarragona

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

Paso adelante para la eliminación de los trenes de mercancías de la ciudad de Tarragona. El Ministerio de Transportes licita hoy el estudio informativo de los nuevos accesos ferroviarios del Puerto de Tarragona. Este estudio permitirá encontrar la solución al paso de los trenes de mercancías por zonas como el barrio del Serrallo. El objetivo es suprimir las maniobras que los trenes de mercancías del puerto realizan en el frontal marítimo de la ciudad y, por lo tanto, eliminar los ruidos, las vibraciones y el riesgo de accidentes a la zona urbana.

Según ha podido saber Diari Més, la redacción del estudio informativo se licita este martes por 907.500 euros (IVA incluido). Este documento definirá y analizará las actuaciones técnicas necesarias para contar con nuevas conexiones en los accesos al Puerto, que permitirán disponer de salidas directas desde las diferentes terminales a la Red Ferroviaria de Interés General o a la terminal de Tarragona Mercaderias.

Se trata del primer paso necesario para que las mercancías abandonen el frente marítimo. El estudio determinará las nuevas conexiones del Puerto y mejorará los movimientos ferroviarios en la ciudad. Según explica el Ministerio de Transportes, tal como marca la legislación vigente del sector ferroviario, primero se redactará un estudio de viabilidad y, posteriormente, se redactará y se tramitará el estudio informativo que colgará del estudio de viabilidad. Con el fin de coordinar este proyecto, se ha creado un grupo de trabajo entre Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Tarragona.

La propuesta del Puerto

Durante la presidencia de Saül Garreta (ERC), el Puerto de Tarragona ya expuso una propuesta de tres fases para eliminar los trenes de mercancías del frente marítimo. Garreta propuso el año pasado desviar los convoyes que pasan por el Moll de Costa con una nueva conexión entre las Tenazas de Levante y la Estación de Clasificación de ADIF. Este desvío se haría con un nuevo puente, paralelo en el puente móvil, y un nuevo viaducto por encima del río Francolí.

La segunda fase preveía la conexión hacia el sur de la terminal de la Boella con un nuevo ramal que conectaría con la antigua línea Tarragona-Valencia. Por último, la tercera fase propuesta, consistía en unir esta antigua línea con el ramal planteado para unir la estación de Salou-PortAventura a la red general de ferrocarril.

Está para ver si alguna de estas propuestas se acabará incluyendo en el plan definitivo. Una de las opciones para sacar adelante el proyecto era que el Puerto redactara un plan director, pero ha sido el Estado quien finalmente ha acabado yendo directamente con el estudio informativo.

Los vecinos, hartos

El pasado mes de mayo, un estudio de la URV evidenciaba que el ruido de los convoyes nocturnos a su paso por el Serrallo estaba provocando problemas de salud en algunos vecinos. Por este motivo, se exigió al Ayuntamiento que presionara el Puerto y Adif para encontrar una solución. La licitación del estudio invita a pensar que la alternativa llegará pronto.