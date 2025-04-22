Las exportaciones de la demarcación de Tarragona crecen un 8,6% en febrero respecto al año pasado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las exportaciones de la demarcación de Tarragona crecieron un 8,6% en febrero en relación con el mismo mes del año pasado y han llegado a los 983,1 millones de euros, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las importaciones también se han incrementado, en este caso un 1,9%, y se han enfilado hasta los 1.371 millones de euros.

Así, la balanza comercial de la demarcación tiene un saldo negativo de 388,4 MEUR, pero en comparación con febrero del 2024 se ha reducido en 52 millones de euros. En los dos primeros meses del año las importaciones se han incrementado un 7,2% mientras que las importaciones lo han hecho en un 1,8%.

Los sectores que más peso han tenido en estas cifras han estado los productos químicos y los corderos de equipo. Los primeros han representado un 36,3% de las exportaciones de la demarcación, con un crecimiento en febrero del 3,9% en comparación con el mismo mes del año pasado. Se han exportado por valor de 356,5 MEUR, si bien también se han importado por un coste de 229,1 MEUR, un 7,1% más que en febrero del 2024. Con respecto a los bienes de equipo, las exportaciones llegaron a los 170,9 millones de euros, un 22,4% más que el segundo mes del año anterior, pero en cambio se importaron por valor de 194,5 MEUR, un 13,4% más. Estos productos representan el 17,4% de las exportaciones y el 14,2% de todas las importaciones de la provincia.