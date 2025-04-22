ERC llevará al pleno habilitar solares vacíos como aparcamientos en torno al Hospital Joan XXIII

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona presentará al Consejo Plenario de este jueves una moción para convertir los solares vacíos que hay en torno al Hospital Joan XXIII en aparcamientos provisionales abiertos a la ciudadanía. Esta propuesta llega como respuesta al actual colapso de aparcamiento que sufre la zona, una problemática que se ha intensificado a raíz de las obras del nuevo hospital, que han comportado la pérdida de más de 250 plazas destinadas a los trabajadores.

ERC propone que el Ayuntamiento inicie negociaciones con los propietarios de hasta nueve solares privados de la zona para que, a cambio de un alquiler simbólico, por ejemplo, el equivalente en el recibo del IBI, se puedan habilitar como aparcamientos de carácter temporal. «Estos terrenos suman más de 36.000 m² y, con sólo una tercera parte, ya podríamos ganar más de 400 plazas nuevas, aliviando así la presión actual», ha explicado el portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig. «Sería una solución rápida, realista y perfectamente viable», ha añadido.

Paralelamente, Esquerra también pide a la Generalitat de Catalunya que abra de manera provisional el solar donde se tiene que construir el futuro Fòrum Judicial, un espacio actualmente en desuso y sin previsión de inicio de obras antes de dos años. ERC defiende que este espacio podría destinarse inmediatamente a aparcamiento exclusivo para el personal sanitario de Joan XXIII.

Esta propuesta se ha presentado y tiene el visto bueno de la Junta de Personal del Hospital Joan XXIII; el Comité de Empresa de Gestión y Prestación de Servicios de Salud; el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona; el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona y de la Asociación de Vecinos Parque Francolí. Puig ha instado al alcalde Viñuales a abandonar la pasividad y asumir responsabilidades: «tiene que dejar de buscar culpables y esconderse detrás de excusas. Lo que toca ahora es liderar y negociar para encontrar soluciones efectivas».

El portavoz adjunto ha recordado que no es la primera vez que se hace uso de estos terrenos para facilitar el aparcamiento. Uno de los solares que ahora ya está edificado funcionó como aparcamiento disuasivo durante trece años. Hasta hace poco, muchos de estos espacios se utilizaban para estacionar hasta que el mismo Ayuntamiento, cuando pintó las nuevas zonas reguladas, los cerró», ha criticado.

Finalmente, Puig ha puesto como ejemplo el solar próximo al cementerio, actualmente utilizado como aparcamiento provisional gracias a un acuerdo con el propietario. «Este modelo funciona y ya lo estamos aplicando. Sólo hace falta voluntad política para ampliarlo también a Joan XXIII», ha concluido.