La cadena de supermercados Condis abrirá próximamente una nueva tienda en Tarragona. Este será el cuarto establecimiento que la cadena tendrá en la ciudad. Los tres anteriores están situados en la calle Rovira i Virgili, número 17, en la calle dels Rebolledo, número 16, y en la calle de Sevilla, número 7.

Esta nueva tienda, en cambio, estará situada en la Part Baixa, concretamente, en la calle Reial, número 32. Aunque la fecha de inauguración todavía no ha trascendido, en el establecimiento se están llevando a cabo las últimas reformas para ponerlo en marcha.

De hecho, en los últimos días, además de llevar a cabo actuaciones en el interior del recinto, la cadena de supermercados, además de pintar su logo en varias persianas, ha instalado una pancarta en la que se puede leer «Condis, la qualitat a prop teu».