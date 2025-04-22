En Comú Podem repartirá «remedios caseros» este Sant Jordi para combatir los males sociales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

En Comú Podem Tarragona arrancará durante la diada de Sant Jordi una campaña creativa y reivindicativa. La formación repartirá, desde su carpa en la Rambla Nova, una colección real de «remedios caseros» para reivindicar el poder transformador de la cultura y hacer un llamamiento a la lucha contra varias formas de injusticia social.

Los remedios, elaborados y presentados de manera simbólica pero tangible, llevan nombres sugerentes que apelan a valores fundamentales para una sociedad crítica, inclusiva y cohesionada:

Rigorinol : el remedio natural contra la desinformación aguda.

Curexina : infusión masticable para equilibrar cargas y expectativas.

Orgullina : gominolas con expresión libre y afectos visibles.

Convivial : respeto en estado puro, para tomar en comunidad.

Cada «tratamiento» incluirá instrucciones de uso simbólicas que invitan a aplicarlo contra el racismo, el fascismo, el machismo, la homofobia y las fake news.

Des de En Comú Podem Tarragona se reivindica que la cultura es uno de los motores esenciales del pensamiento crítico y del cambio social. «Cuando nos adentramos en libros, conversaciones, arte o música, encontramos instrumentos poderosos para transformar la realidad», afirman desde el grupo municipal. La campaña quiere ser también una invitación a la reflexión colectiva y al compromiso compartido para construir un futuro más justo y diverso, ante la ola reaccionaria.

Las personas interesadas pueden reservar su remedio cultural a través del formulario en línea antes del 23 de abril y recogerlo el día de la diada en la carpa de En Comú Podem Tarragona, durante la celebración de la diada de Sant Jordi.