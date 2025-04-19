Vecinos de La Móra limpian el canal en una acción reivindicativa ante «la inacción municipal»

Imagen de la acción de este sábadoAsociación de Vecinos la Mora - Tamarit

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la mañana, varios vecinos y vecinas del barrio de La Móra han participado en una acción de limpieza al inicio del canal, cinco meses después de las inundaciones y, según afirman, «ante la falta de respuesta del Ayuntamiento».

La iniciativa, organizada por la Asociación de Vecinos, ha tenido como objetivo «reivindicar el cumplimiento de los compromisos adoptados por el consistorio el pasado mes de enero».

Los vecinos recuerdan que, en aquel pleno, se aprobó por unanimidad una moción que preveía, entre otras medidas, la creación de una comisión de trabajo para prevenir futuros aguaceros y la limpieza periódica de la entrada del canal.

Imagen de la acción de este sábadoAsociación de Vecinos la Mora - Tamarit

Según la asociación, ninguno de estos compromisos se ha hecho efectivo hasta ahora. Por este motivo, se ha impulsado esta primera acción simbólica, con la participación del vecindario, que ha aportado herramientas de jardinería y ha colaborado de manera voluntaria en la limpieza de la zona afectada.

La Asociación de Vecinos valora positivamente la respuesta ciudadana y asegura que seguirá reclamando medidas efectivas por parte de las administraciones ante los riesgos de inundación.