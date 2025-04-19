Los Bombers retiran una colmena de abejas en la Rambla President Francesc Macià de Tarragona

Imagen de la intervención de este mediodía en Tarragona por una colmena de abejasCedida

Este sábado, a las 12.58 h, los Bomberos han recibido un aviso por la presencia de una colmena de abejas en la Rambla President Francesc Macià de Tarragona, en una zona de paso habitual de peatones.

La alerta la ha emitido la policía local, y los Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación.

Una vez allí, los bomberos han constatado que se estaba formando una colmena detrás de una señal de tráfico y han colocado una caja específica para atraer el enjambre.

Esta medida permite que las abejas entren de forma natural y que, posteriormente, la colmena pueda ser retirada de manera segura.

Se trata de un procedimiento habitual para evitar molestias o riesgos tanto para las personas como para los insectos.

La intervención se ha llevado a cabo sin ninguna afectación personal ni material. Aunque no ha habido que cortar el tráfico, la zona ha sido balizada momentáneamente como medida de seguridad.