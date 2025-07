Xènia Oliver celebra Sant Jordi con una nueva colección de bolsas de tela

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Ya quedan pocos días para que las calles de la ciudad se llenen de libros, rosas y paseantes que llevan ambas cosas a las manos. Sant Jordi se acerca y Tarragona lo espera con ganas. «Es mi día preferido del año. El ambiente que se respira es mágico», afirma Xènia Oliver. La joven diseñadora tarraconense ha encontrado en la festividad la oportunidad perfecta para combinar tres de sus grandes pasiones: la literatura, la cultura catalana y, evidentemente, el diseño gráfico. ¿El resultado? Una colección de tres bolsas de tela, o ‘tote’, que celebran esta jornada tan especial. «La idea nace un poco a raíz de un capricho personal, porque me apetecía», admite. «Me di cuenta de que no era la única obsesionada con Sant Jordi, así que decidí salir adelante. Al fin y al cabo, eso es un poco lo que define gran parte de mis proyectos, que nos unen a todos,» añade.

Y es que a menudo sus piezas se inspiran en elementos de la cultura popular: fiestas mayores, castillos, o frases que conectan con quien ha crecido aquí, como No escogí nacer en Tarragona, sólo tuve suerte. Su primer ‘hit’, de hecho —y el mayor hasta ahora, asegura—, fueron unas camisetas que diseñó con motivo de Santa Tecla. «Fue muy emocionante salir a la calle durante las fiestas y ver gente llevando mis camisetas. Es una sensación muy especial, una cosa que cuándo empecé ni me lo imaginaba,» recuerda.

Todo, apunta a Oliver, empezó casi por casualidad, como una distracción creativa para paliar el aburrimiento del confinamiento. «Todos estábamos muy cerrados en casa, con mucho tiempo libre. Yo ya había cosido alguna cosa antes, pero aquellos meses me permitieron dedicarme de verdad», recuerda. Compartiendo sus creaciones en las redes sociales, empezó a ganar visibilidad y con el tiempo, añadió el componente gráfico. Empezó con diseños sobre sardanas, otra de sus aficiones, y poco a poco fueron surgiendo nuevas oportunidades. «Tenemos una cultura muy bonita y me gusta compartirla de una manera gráficamente bonita. Busco un enfoque diferente, que no sea tan literal, no como el que te podrías encontrar en una tienda de souvenirs, sino una cosa más propia, con un mensaje que nos haga gracia o que entendamos entre nosotros, como una referencia no directa», explica.

Esta filosofía también se refleja en su nueva colección por Sant Jordi, con mensajes cómo Llegir és sexy, o Una llengua que es llegeix mai desapareix. «Quería que fuera un producto que se pudiera utilizar todo el año, no sólo el 23 de abril. Valoré hacer camisetas, pero las ‘tote’ tienen un uso más diario y, además, creo que encajan mucho con el perfil de lector, ya que son ideales para llevar libros,» señala. Las bolsas han tenido muy buena acogida en las redes sociales, incluso más allá de Tarragona. En ‘X’, ya son 15.000 personas las que han visto el producto. «Me ha contactado gente de Girona, Vic, Solsona... y eso me hace mucha ilusión», comenta.

Las bolsas se pueden comprar a través de su perfil de Instagram (@xeniaolvi.crea) y tiene un precio de 16 euros cada una.