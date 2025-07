La construcción de más viviendas en Llevant, la clave para aprobar el POUM

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Hacer que Tarragona crezca por Llevant. Construir más viviendas, en una zona donde podría haber bastante demanda. O mantener el litoral tarraconense tal como es, accesible para todo el mundo. O ambas cosas. Esta puede ser clave a la hora de aprobar el futuro Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

Así se desprendió de la mesa redonda de los grupos municipales del Ayuntamiento organizada ayer por la Cambra de Propietat Urbana. Los partidos políticos discrepan sobre la idoneidad de crecer hacia Ponent o hacia el litoral o por las dos zonas. «Nuestra propuesta es un POUM de cohesión urbana. Para acabar con las distinciones entre las diferentes zonas de la ciudad», expuso Nacho García, consejero de Urbanismo.

Sobre el papel, todos los grupos están de acuerdo con esta cohesión, pero de diferente forma. «El ciudadano de Tarragona tiene que poder escoger dónde vivir. Es importante que lo pueda hacer en Llevant. Apostamos por urbanizar el Vinyet y desarrollar el Llorito», apuntó Jordi Sendra, consejero de Junts. En una línea parecida, se expresó Javier Gómez, concejal no adscrito.

«Se tiene que crecer con la misma fuerza en Ponent que en Llevant. La Budallera o el Llorito son grandes oportunidades. Crear urbanizaciones permitiría al Ayuntamiento tener unas 70 hectáreas más de parques públicos», afirmó Gómez. Unos planteamientos que no comparte en su totalidad Esquerra Republicana de Catalunya.

«Ahora tenemos un litoral que es de todos. Si creamos un Benidorm, devaluaríamos mucho la ciudad. Tiene más valor hacer un trabajo de Urbanismo que dé valor a entornos que ahora no tienen», defendió Xavi Puig, consejero de ERC.

Por su parte, el Partido Popular critica la apuesta por Ponent. «Se apuesta por esta zona cuando no hay demanda de vivienda. Si no hay un retorno a la inversión, ningún promotor construirá», dijo Álvaro José Caravaca, consejero del PP. Y el grupo de Vox apuesta por liberar suelo y dar facilidades a la iniciativa privada. Desde el grupo de En Comú Podem no se pudo asistir a la mesa redonda por motivos personales.

Sin fecha

El Ayuntamiento avanza en los cinco estudios preceptivos del POUM, que tiene adjudicados a empresas externas. El gobierno municipal preveía aprobar inicialmente el planeamiento urbanístico a principios de año, pero todo apunta que el trámite se alargará.

«La fecha es todavía incierta. Mejor hacerlo bien, que no hacerlo rápido», expresó García. El ejecutivo socialista tiene claro que no podrá contar con los votos de PP y Vox, que muestran un gran desacuerdo con la propuesta. El resto de grupos sin embargo, a pesar de las desavenencias, expresan la voluntad de diálogo y de no tener «líneas rojas».

«Tenemos la intención de entendernos. Sentimos el POUM como propio», expresó Puig, quien trabajó en el planeamiento durante el anterior mandato. «Tenemos una reunión pendiente con el gobierno. Para nosotros también es importante que el tranvía no se quede a media ciudad y que llegue a Llevant», defendió Sendra.

«Creo que las zonas verdes tomarán peso con la propuesta del POUM. Ahora bien, si no se puede crecer por Llevant, nacerá muerto desde el principio. Mi voto irá en consonancia con si se pueden incluir enmiendas en este sentido», expuso Javier Gómez.

El último de crecimiento

Un apunte que ha hecho a menudo el gobierno municipal es que este POUM será el último de crecimiento. «Quiere ser un polo de cambio. El planeamiento tiene visión metropolitana. Un ejemplo es la estación intermodal, pensada para servir no sólo a Tarragona sino a otros municipios. Seremos todavía más capital», apuntó García. «Vale la pena trabajar para no ir a otras elecciones marcadas por el Urbanismo», concluyó Puig.