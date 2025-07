Xavier Bosch: «La vida la vivimos adelante, pero la entendemos hacia atrás»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Esta novela está ambientada en el mundo de la publicidad, pero en realidad, todo gira en torno al poder de la palabra.

«Efectivamente, la publicidad me ha servido para hablar del poder de la palabra. Los periodistas, los escritores y los publicistas tenemos una materia prima común, que es el lenguaje, vivimos de la palabra. Los protagonistas de la novela tienen colgada en la agencia el lema de Churchill Convierte las palabras en balas, y eso es lo que hacen los publicistas con los eslóganes y los periodistas con los titulares. Los escritores explicamos historias con el mínimo de palabras posibles, pero mirando que todas tengan una intención».

Te has divertido mucho.

«Siempre me lo paso bien, pero este mundo luminoso de buscar la frase brillante que se recuerde y se cante me ha obligado a ponerme en la piel del creativo y a hacer tormentas de ideas conmigo mismo, como haría un publicista del año 89. Así que sí, me he divertido como nunca creando eslóganes».

¿Es la novela en la que hay menos distancia personal con lo que explicas?

«En todos los personajes de mis novelas hay alguna cosa mía. Aquí me lo he montado bien para que las tres generaciones que salen en el libro sean tres edades que conozco bien. Xavier Bosch de los 21, como Edda, llegó por primera vez a Nueva York. A los 41, que es la edad de Bianca, era en el momento profesional de más relevancia pública, y los 57 de ahora son la edad de los dos socios de la Agencia de Barcelona. Por lo tanto, esta novela me permite mirar la vida con los ojos de los 21, de los 41 y de los 57».

El segundo gran tema de la novela es la relación padre-hijos y la transferencia de valores, de conocimientos, de intereses... Incluso de legado.

«Sí, estas relaciones, y también los padres y madres ausentes, o madres en segundo plano, son temas recurrentes en mis novelas. Aquí aparece este padre adicto al trabajo, al éxito y al capitalismo más salvaje, que más que educar a la hija, le da consignas. Primero, la envía a Milán, y después a Manhattan. Cuando Edda está en Nueva York se hace la pregunta clave de la novela, que es a partir de qué momento la vida nos pertenece. Y, por lo que he visto en las presentaciones, la gente se engancha mucho a esta pregunta. ¿Es a partir del momento en el que somos hombres y mujeres hechos y derechos o, en cambio, aunque seamos adultos, seguimos haciendo las cosas para que los padres se sientan orgullosos de nosotros? Hay personas que nunca se libran de eso».

El pasado siempre está.

«Es evidente que leyendo Diagonal Manhattan te das cuenta de que la vida la vivimos adelante, pero la entendemos hacia atrás. O al revés: la vida la entendemos hacia atrás, pero la vivimos hacia adelante. Eso también es una constante en mis novelas».

En tus historias también hay, por descontado, historias de amor. Una es la relación de Edda con Bianca, en el Nueva York de finales de los 80. ¿Por qué escogiste aquella época?

«Porque Nueva York es la capital del mundo, también en el ámbito de la publicidad. Aquella ciudad me convenía porque el sida hacía estragos y la homosexualidad iba un paso por anticipado, a pesar de existir aquella doble moral que todavía ahora está bien presente».

En Barcelona, los dos protagonistas también viven historias de amor. Son estas relaciones con grietas, tan reales, y que a menudo no tienen un final feliz. La vida es más bien eso, ¿no?

«Con las relaciones, ¿cuál es un final feliz? Esta es la pregunta. Al final, la novela es una invitación a las segundas oportunidades, también en el amor. Alguien me hizo notar que en mis libros siempre hay alguien que perdona bien, y en este caso es Óscar, que quizás es un cobarde, porque no quiere perder al socio, y pone el negocio por delante de la mujer. Pero, al final, esta triangulación es la que da morbo a las historias y a las vidas y, por lo tanto, la ponemos en las novelas».

Diagonal Manhattan está ambientada en el año 1989. Estamos en el 2025. Ahora, Edda tendría 58 años. ¿Cómo me lo tengo que imaginar?

«Edda ha vuelto a Barcelona, tiene una residencia en Empordà y es lo bastante sabia para trabajar menos que su padre».