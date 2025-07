Maria Mercè Martorell: «El anterior POUM responde mucho más a las necesidades de la ciudad que el que se está haciendo ahora»

Publicado por Creado: Actualizado:

Después de las elecciones municipales del 2023, se planteaba un posible entendimiento entre el PSC y el PP en el Ayuntamiento de Tarragona. Ambas formaciones, sin embargo, chocaron frontalmente por la subida de impuestos que propusieron los socialistas poco después de iniciar su mandato. ¿Actualmente, cómo es su relación con el gobierno?

«Hay que diferenciar las relaciones a nivel personal, que son buenas, y las relaciones a nivel de grupo municipal. No podemos estar de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno este mandato. Desde un principio, dinamitaron la situación anunciando que el Ayuntamiento estaba en quiebra y que aumentaban el IBI un 20%. Nosotros nos opusimos. Además, esta carga impositiva no se traduce en mejoras en los servicios. Todo eso ha creado un malestar en la ciudad que se puede palpar. No tenemos posiciones que nos puedan acercar en absoluto».

¿Aprueba estos casi dos años de mandato del gobierno de Rubén Viñuales?

«No. Creemos que son dos años de mandato que se han perdido. De todas las propuestas que hicieron en campaña, la verdad es que una gran parte no se han llevado a cabo. Además, se han pasado el día haciendo y deshaciendo, creando problemas donde no había. Por ejemplo, con las zonas reguladas. Se han ido pintando zonas azules y verdes por toda la ciudad y muchas veces han tenido que revertirlas por la presión ciudadana».

¿Cuál considera que ha sido su principal error?

«Básicamente, la falta de ambición. No tienen visión ni proyecto de ciudad y eso es una gran carencia. También el hecho de haber empezado el mandato con inputs negativos, anunciando que estábamos en quiebra y dando muy mala imagen de la ciudad. No había que hacer una subida de impuestos para acabar teniendo dinero estancado y que te sobren 14 millones de euros de remanente. Desde el principio, hemos sido coherentes y hemos seguido la misma línea: menos impuestos y más Tarragona. Siempre hemos querido ir a favor de los tarraconenses».

Junts y ECP sacan pecho de su «capacidad de incidencia» dentro del Ayuntamiento. Ustedes, siendo la tercera fuerza, no han podido incidir en temas cruciales como los presupuestos...

Como tercera fuerza representamos a muchos votantes de la ciudad y gran parte de las propuestas que presentamos nos las hace llegar la ciudadanía. Nos sabe mal cuando la voluntad de estos tarraconenses que nos votaron no es escuchada por el gobierno. Sabemos que la oposición es ingrata».

¿No es porque el PP está enrocado en el «no»?

«En absoluto. Hemos votado a favor de aquellas cosas que hemos creído que son de ciudad. También hemos facilitado la aprobación de algunos puntos con una abstención. En muchos casos, no coincidimos con el argumentario, pero coincidimos con las proposiciones finales o los acuerdos. El PP no está enrocado en el no. A veces, nos han dicho que ahora somos la CUP porque votamos que no a todas las cosas, pero yo creo que la gente es muy consciente y sabe que no es así».

¿La directiva nacional del Partido Popular marca la línea que tiene que seguir el grupo municipal?

«Puedo prometer que, en estos casi dos años de mandato, nunca ha habido ni una sugerencia. Nosotros trabajamos en clave municipal y aquí el PP siempre ha sido muy respetuoso. El partido tiene muy claro qué es la política municipal y que esta está orientada a las necesidades de cada ciudad».

En los últimos meses, se han reanudado las negociaciones por el nuevo POUM. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno?

«Teníamos ya un POUM que se aprobó casi por unanimidad y que cayó por una zona muy concreta. Lo que se tendría que haber hecho era modificar sólo la parte de la CLH, porque había un gran consenso respecto a aquel documento. Aunque es más antiguo, aquel POUM respondía mucho más a las necesidades que tiene la ciudad que el que se está haciendo ahora. Es una propuesta hecha por ERC que el PSC está intentando sacar adelante».

¿Qué cambios exigen?

«Es inviable concentrar toda la construcción en Ponent, en una zona próxima a las petroquímicas con las problemáticas que implica. Tenemos 14 kilómetros de costa y quieren construir en la única zona que no da a la costa. Además, proponen construir en zonas inundables. Queremos más construcción sostenible, controlada e integrada en Llevant. La gente tiene que poder vivir donde quiera. Si no les dejamos ir a Levante, se marcharán a Altafulla o Torredembarra. Perderemos muchas personas, a mucha gente joven».

También se opusieron firmemente a la Zona de Bajas Emisiones.

«Porque volverá a perjudicar, como siempre, a las personas que tienen un nivel adquisitivo más bajo y no se pueden comprar un coche eléctrico o híbrido. Al final, la misma manera de aplicarla, de forma progresiva y con tantas excepciones, demuestra que no hay una necesidad real de implantarla en Tarragona. Somos una ciudad receptora de mucha contaminación que viene de las industrias y no tenemos que cargar toda la culpa a los conductores limitando la movilidad de la gente».

La adjudicación del nuevo contrato de la basura tendría que llegar en los próximos meses. ¿Mientras tanto, cómo valora la gestión del servicio de la limpieza?

«El gobierno está yendo al día a día, pagando por un servicio que en absoluto vale lo que estamos pagando. Pero porque estamos fuera de contrato y los trabajadores no tienen la maquinaria ni los vehículos necesarios para tener una ciudad limpia. En otras ciudades donde FCC también se encarga de la limpieza, como Salamanca, las calles están impecables».

Usted era la consejera de Patrimonio cuando el conjunto de Tàrraco fue declarado Patrimonio de la Humanidad ahora hace 25 años. ¿Cómo recuerda aquel momento?

«Fue un momento importantísimo para la ciudad. A nivel personal, siempre diré que aquel día en la ciudad de Cairns, en Australia, fue el mejor día de mi carrera política. Lo conseguimos después de haber sufrido mucho. Hay que recordar que la petición de declaración, aunque hacía cinco o seis años que se presentaba, nunca había pasado ni siquiera la primera criba. El 13 de diciembre de 1999, el día de Santa Llúcia, cogimos la consejería de Patrimonio y, en once meses, el conjunto arqueológico de Tàrraco ya había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO».

¿Qué significó aquel hito para la ciudad?

«Durante la celebración, dije que no era el final de nada, sino el principio de todo. Supuso un cambio de mentalidad. La gente empezó a ver el patrimonio como una virtud y no un defecto. También cambió la percepción que se tenía de Tarragona desde fuera».

¿Cree que se ha hecho una buena gestión del patrimonio desde que dejó de liderar la consejería?

«Creo que no. Se hizo tanto durante nuestra etapa al frente de Patrimonio que, los siguientes años, se ha ido viviendo de renta. Es cierto que nosotros cogimos una época de bonanza económica. Además, el PP gobernaba en Madrid y llegaron muchas inversiones a Tarragona».