Los colombianos de Tarragona: «No queremos ‘robar’ ayudas, sino hacer crecer la ciudad»

«La gente llega muy perdida, y yo no fui la excepción. Nadie me hizo una primera acogida, no sabía que me tenía que empadronar, ni que tenía que homologar la carrera, ni dónde lo tenía que hacer», recuerda Marta Lucía Benjumea sobre su primer contacto con Tarragona hará ya 25 años.

Hoy, como presidenta de la Asociación Tarragona Intercultural, su tarea es evitar que otros inmigrantes colombianos pasen por la misma experiencia de soledad y desconcierto. Por eso, la entidad organiza reuniones semanales en la Casa del Mar, dirigidas a aquellos recién llegados que necesitan orientación.

Ya hace dos años que la asociación asesora en aspectos laborales, sociales y psicológicos, aunque cuenta con una trayectoria más larga. «Nacimos con el objetivo de dar a conocer la gastronomía, la ropa y las danzas de nuestro país, pero viendo cómo estaba la situación encontramos necesario incorporar esta vertiente social», explica Benjumea.

Así, la entidad ofrece un acompañamiento integral, tratando cuestiones como el empadronamiento, la escolarización, y la vivienda. También ayudan a las personas a acceder a los servicios sociales municipales y a formaciones, sean de catalán o del entorno laboral.

La realidad del luto migratorio

Además, promueven la salud emocional con actividades como la danzaterapia y talleres de gestión del luto migratorio. «La gente que no ha pasado por esta experiencia no se puede llegar a imaginar cómo de difícil es dejar tu país y tener que empezar de cero», asegura Benjumea.

«No solo dejas atrás la que era tu casa, también dejas atrás parte de tu identidad. Yo en Colombia era gerente de una multinacional y pensaba que aquí podría conseguir un trabajo similar, pero eso resultó imposible. Casos como estos hay mil», lamenta.

«Es por eso que insistimos tanto en la formación. Es crucial que tengan un abanico de posibilidades y no nos podemos permitir rechazar ninguna oportunidad. A pesar de lo que piensan muchos, nosotros no venimos aquí a ‘robar’ ayudas, venimos a ganarnos la vida. Queremos hacer crecer el país, queremos hacer crecer la ciudad, pero para conseguir eso también necesitamos colaboración», insiste la presidenta.

«Necesitamos menos trabas administrativas en trámites como la homologación de títulos universitarios o para conseguir el padrón y más plazas para los cursos de catalán. No puede ser que llegues a las ocho de la mañana después de hacer una cola larguísima y ya no queden citas. Somos conscientes de que el catalán es necesario y lo queremos aprender, pero no nos lo ponen fácil», maninifesta.

Actualmente, la asociación tiene unas 200 personas inscritas, pero se atienden a muchas más que no están registradas formalmente. El equipo directivo está formado por seis profesionales, y además, especialistas de varias disciplinas ofrecen charlas y asesoramiento de forma voluntaria cada miércoles, después de las reuniones de primera acogida.

Los asistentes, explica Benjumea, a menudo llegan derivados por trabajadores sociales, Cáritas o Cruz Roja. «Hoy, por ejemplo, he ido a buscar a personas recién llegadas a la Escuela de Normalización Lingüística», comenta.

Tarragona Intercultural también colabora con varias entidades, como Cruz Roja, que ofrece formaciones; Cáritas, que facilita ayudas materiales y económicas; y otras organizaciones que dan apoyo al acompañamiento social y laboral. También participan en varias ferias de emprendeduría social por toda Cataluña, con la posibilidad de mostrar y vender sus productos.

Conservar la cultura

Además, la asociación conserva su objetivo original de promover la cultura colombiana, a la vez que trabajan para que esta se mantenga en las vidas de los migrantes que llegan a Tarragona. «Organizamos talleres de cocina para que no olviden la gastronomía del país. La integración es importante, pero también lo es recordar nuestras raíces», señala la presidenta.