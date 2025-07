Carme Solé Vendrell: «Para dar voz a los niños no tenía bastante con dibujar, necesitaba pintar»

Publicado por Creado: Actualizado:

Explícame el título con que has titulado esta exposición, Mitama.

«Mitama es como me decía a mí misma de pequeña, porque no sabía decir Maria Carme. Cuando tenía dos años, la madre cogió tuberculosis, desapareció de casa y nadie nos dijo nada. Se murió cuando yo tenía nueve y, unos años después, mi prima hermana me dio una carta de mi madre.

Nosotros lo íbamos a ver en el sanatorio, y a la carta decía Estoy contenta porque veo que la Mitama vuelve a sonreír. Así que me quedé con esta palabra tan potente. También me pasó otra cosa, y es que, cuando estaba exponiendo a Madrid, se me acercó una señora japonesa y me explicó que Mitama quiere decir persona honorable, y que también es una palabra que se utiliza para desear felicidad. Todo eso, claro, fue un regalo para mí».

Mitama, que te define como persona, da título a una exposición que te define como artista, y que incluye una selección extensa de tu obra. ¿Cómo lo has planteado?

«Hay varios bloques. El primero se corresponde en La lluna de Joan i Mitama, que son dos libros que me representan mucho. Después, hay una mezcla de diferentes épocas y acto seguido pasamos a los clásicos. A continuación están las ilustraciones que hice para Gabriel García Márquez y después hay Los niños del mar y La cruzada de los niños, que son el que me da pie a pintar. ¿Y se acaba con algunas obras de la campaña WHY? por los derechos de los niños».

Los niños están muy presentes en tu trabajo, pero también te interesa mucho su mirada, como interpretan tu obra.

Es que yo conecto mucho. Es lo que pasa cuando se te muere el padre o la madre de pequeño: te haces mayor de golpe, pero hay un niño que queda allí. Y este niño es el que conecta con otros niños. Por eso yo pinto y dibujo desde la niña, aunque con una mirada de adulta».

A partir de Los niños del mar haces un cambio importante, porque dejas el dibujo para centrarte en la pintura. ¿Por qué?

«Porque llegó un momento que ya no había lo suficiente con dibujar. Pensé que necesitaba pintar a los niños para darlos ve. Estos niños son tan potentes porque son de verdad, no me los he inventado. Si lo hubiera hecho, todos tendrían la misma cara. Con estos cuadros he expresado lo que ellos me dicen a mí, y por eso tienen tanta fuerza. Si ahora les quisiera volver a hacer, sería imposible».

Explicas que el cuadro que cierra el recorrido es especialmente importante.

«Sí. Se llama Palestina, dos miradas, aunque se ha acabado diciendo sólo Dos miradas, porque la palabra Palestina creaba conflicto. Pero Palestina estaba allí, y por eso el cuadro es como las dos caras de una misma moneda. Y por eso los dos ojos son diferentes. Cada uno puede pensar cuál es cuál...».

¿Verdad que tienes vínculos familiares, con Tarragona?

«Sí, mi abuela materna, Matilda Ollé Ferré nació en la ciudad y se fue a vivir a Vallmoll, y mi abuelo es hijo de Valls. El padre, en cambio, viene de Lleida, de les Oluges».