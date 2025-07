Publicado por Tarragona Creado: Actualizado:

Bienvenida a la casa.

«Muchas gracias».

¿Quién es Noemí Gay?

«Una profesional incansable, con pasión por la comunicación y la publicidad y una gran experiencia en los medios de comunicación de todos los formatos».

¿Cómo empezó en el mundo de la publicidad?

«Yo soy ingeniera industrial de profesión, pero en mi primer entrevista para dedicarme a aquello que había estudiado, la persona que me entrevistaba me vio un perfil comercial que desconocía. Empecé y me encantó».

Y aquello fue el inicio de una carrera de treinta años. Ha pasado por La Vanguardia, Grupo Prisa, Nació Digital...

«He tenido la suerte de poder trabajar con muchos medios y eso me ha dado un bagaje profesional muy importante. Tengo un gran conocimiento de la demarcación y mucha ilusión para ponerlo en práctica en un medio con tanto potencial como este».

El mundo de la publicidad ha cambiado.

«Han cambiado los hábitos de consumo de esta publicidad. Es importante estar al día, escuchar a la gente y darse cuenta de los nuevos gustos de la gente joven».

¿Por qué ha decidido aceptar la oferta de Diari Més?

«Porque el proyecto que se ha creado en esta casa es inmejorable. Es un diario con una trayectoria dilatada, en lo referente a la demarcación, con una cartera de clientes ejemplar y que ha apostado por crecer cuando nadie más lo hace en el mundo del papel. Eso dice mucho de la situación que vive Diari Més».

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?

«El nuevo diseño, la apuesta por llegar al Priorat y la Conca de Barberà y la distribución de la edición en papel, esmerada y esencial. Además, Diari Més forma parte del grupo Segre, con el Segre y el Diari d'Andorra. Los tres forman un tridente muy potente a nivel nacional».

¿Es un reto relevar a Contxi Joan en la figura de directora comercial?

«Lo es, y tanto. La Contxi es un referente, ha sido la cara y la voz de esta empresa durante muchos y muchos años. Ojalá esté a la altura».

¿Qué cree que podrá aportar a la empresa?

«Vengo con ganas de hacer crecer todavía más esta casa, en todos los soportes. La edición papel es un eje importante, pero también tenemos margen de crecimiento en la edición web y en las redes sociales. Cerraremos alianzas y sinergias que marcarán un antes y un después».

¿Ve un encaje factible entre las redes, la edición web y el papel?

«Sin ningún tipo de duda. Seremos capaces de adaptarnos a cada cliente y sus necesidades sin olvidar que la edición papel es la protagonista, pero también tenemos que demostrar que tenemos más herramientas y que todas funcionan».

¿Es de aquellas personas que cree que el papel nunca morirá?

«Sí, y Diari Més es un ejemplo. En los últimos tres años ha ampliado la plantilla de redacción, ha crecido en paginación y ha ampliado su distribución en dos nuevas comarcas. El papel no morirá nunca, se reconvertirá, porque es la referencia periodística de confianza».