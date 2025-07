Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El grupo municipal de En Comú Podem lo tiene claro: el Ayuntamiento de Tarragona tiene que aplicar su propio recargo municipal en la tasa turística y, además, tiene que poner los cruceros de paso y las viviendas de uso turístico en el centro de la diana.

El portavoz de ECP, Jordi Collado, instaba ayer al gobierno a «negociar» un canon que se presenta como una nueva «fuente de ingresos» para la ciudad, ya que el 100% de la recaudación iría a parar a las arcas municipales. El consejero aseguraba que, con su propuesta, el consistorio podría ingresar «entre 2,5 y 4,5 millones de euros».

Para el 2025, plantean «una tasa sensata y tranquila, que no complique la vida ni a los campings ni a los hoteles, que realmente no son un problema; pero cuestione a los cruceros y a los pisos turísticos». ECP sugiere que, a partir del 1 de junio, se empiece a cobrar un euro a los hoteles y campings de cuatro estrellas o inferior categoría, pero no se aplique ningún recargo a los de cinco estrellas y de lujo. En cambio, apuestan porque la tarifa municipal sea de cuatro euros para los cruceros y las viviendas de uso turístico.

De cara al 2026, proponen incrementar las tarifas. Eso sí, diferenciando precios por temporadas y por código postal. «Esto nos permite trabajar como queremos que sea nuestro turismo y programar cómo se tiene que desarrollar la ciudad, no sólo por la vía urbanística sino también por la fiscal».

En este sentido, apuestan por subir el recargo municipal hasta los ocho euros a los cruceros que estén menos de 12 horas en la ciudad, porque son «más contaminantes» y no generan un gran impacto económico. Por lo tanto, sumando los seis euros de la nueva tasa turística, los pasajeros de estos barcos podrían llegar a pagar 14 euros.

«La recaudación total estaría en torno al 10% de lo que se ingresa con el IBI», aseguraba Collado. Con estos nuevos ingresos se plantearía la posibilidad de bajar el resto de tasas e impuestos para el 2026. «Ahora que tenemos las cuentas estabilizadas, sería buen momento para abrir este debate», afirmaba el portavoz de ECP. «La ciudad no solo puede vivir del IBI, el ICIO o los impuestos de circulación. Tenemos que vivir de otras actividades económicas», decía.