El vestíbulo del antiguo Banco de España de Tarragona se convierte desde este jueves hasta el domingo día 6 en un espacio de reflexión sobre la identidad, el tiempo y el progreso social con Quant dura la meva vida? Quant tarda el progrés?. Se trata de una nueva instalación expandida de la artista SiiGii que forma parte de la programación de Mèdol, el Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona.

La obra presenta dos figuras transgénero que habitan un gran reloj, una escultura que cobra vida a través de performances en vivo. Durante estas acciones, el público podrá acceder al vestíbulo del Banco de España y observar también a un tercer personaje: una figura de edad avanzada que se sienta en la zona de las oficinas, simbolizando el paso del tiempo, la memoria, la resistencia al cambio y la lentitud con que avanzan los cambios.

La reconocida artista SiiGii a nivel internacional quiere poner en evidencia con esta propuesta la angustia que sufre el colectivo trans ante la lentitud con que avanza el reconocimiento de sus derechos, tanto desde el punto de vista legal como de aceptación social. La obra plantea preguntas abiertas sobre el progreso, la visibilidad y la fragilidad de las vidas trans en un mundo que a menudo las excluye o las instrumentaliza.

«El reconocimiento a los derechos de las personas avanza muy lentamente, todavía hay muchas personas a quienes el colectivo trans les genera rechazo. Queda mucho trabajo por hacer», explica SiiGii.

La programación de Mèdol vincula creación contemporánea, crítica social y reflexión colectiva. «Apostar por artistas como SiiGii es hacerlo por una cultura que no sólo emociona, sino que interpela y remueve. Hoy damos a nuestra casa el reconocimiento que se merece a una artista ya consolidada. Esta instalación, creada para la ocasión, nos invita a mirarnos como a sociedad y a cuestionarnos qué lugar ofrecemos a las identidades disidentes», ha destacado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos. «Con la instalación de SiiGii abrimos el Banco de España no sólo física, sino simbólicamente, como en su sitio de debate, reivindicación y visibilización de realidades que todavía hoy son objeto de discriminación y silencio», ha concluido Ramos.

Para el director de Mèdol, Vicent Fibla, esta propuesta «encaja plenamente con la misión del centro de hacer del arte contemporáneo un espacio activo de reflexión y transformación».

SiiGii vive entre el Camp de Tarragona y Nueva York, y combina formación en diseño de moda en BAU (Barcelona) con una trayectoria vinculada a la danza contemporánea. Trabaja desde la intersección entre cuerpo, escultura, actitud y arte, explorando temas, como la curación, el escapismo y la transformación personal, siempre desde una mirada que desafía los límites impuestos por el género y el sistema. Su obra se ha expuesto en The Hole Gallery y The Other Art Fair by Saatchi (Nueva York), así como en la Newchild Gallery (Amberes, Bélgica), y ha sido reconocida por publicaciones como Artnet, Dezeen, ¡Hola! o Neo2. Su versatilidad el ha portadi a colaborar con figuras disruptivas en el ámbito de la moda y el arte contemporáneo, desde desfilar por Balenciaga en 2024 hasta aparecer a las páginas de Architectural Digest o Elle Decor, entre otros.